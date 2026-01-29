اشتباكات تيغراي تعود.. الجيش يواجه قوات الإقليم والرحلات تُعلَّق

أفاد مصدران وأمني، الخميس، بأن معارك تدور منذ أيام بين الجيش الإثيوبي وقوات من إقليم تيغراي، في أول مواجهات من هذا النوع منذ انتهاء الحرب الدامية في المنطقة عام 2022، لافتين إلى تعليق كل الرحلات الجوية إلى تيغراي.



وبحسب المصدرين، وقعت اشتباكات في "تسملت" غرب تيغراي، وهي منطقة تطالب بها أيضاً قوات من إقليم أمهرة المجاور. وأضافا أن الخطوط الجوية ، وهي الوحيدة التي تسير طائرات إلى تيغراي، علّقت رحلاتها إلى الإقليم.



وفي تشرين الأول الماضي، كانت الإثيوبية قد اتهمت إريتريا وفصيلاً في "جبهة تحرير تيغراي" بالاستعداد "بشكل ناشط" لشن حرب على إثيوبيا. وفي رسالة إلى ، اتهمت الخارجية أسمرة و"فصيلاً متشدداً من جبهة تحرير تيغراي" بـ"تمويل وتعبئة وقيادة" مجموعات مسلحة، خصوصاً في ولاية أمهرة حيث يواجه الجيش الإثيوبي تمرداً مسلحاً منذ أعوام. (ارم)

