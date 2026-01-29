بيسكوف: استخدام القوة ضد إيران يجرّ إلى الفوضى

قال إن فرص إجراء محادثات بين وإيران لم تُستنفد بعد وإن أي استخدام للقوة ضد يمكن أن يؤدي إلى "فوضى" في المنطقة وعواقب وخيمة، بحسب " ".



وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين بعد يوم من دعوة الرئيس الأميركي إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا ستواجه هجوما أميركيا محتملا.

Advertisement