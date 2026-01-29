تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

رئيس الإمارات يصل موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين

Lebanon 24
29-01-2026 | 06:11
A-
A+
رئيس الإمارات يصل موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين
رئيس الإمارات يصل موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين photos 0
وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية يلتقي في خلالها الرئيس فلاديمير بوتين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ناجحا في شتى المجالات، بفضل الثقة المتبادلة بين زعيمي البلدين التي تسمح لهما مناقشة القضايا الأكثر تعقيدا بصراحة وفعالية.

وأشار بيسكوف إلى أن الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي، مشيرا لارتفاع ملحوظ في التبادل التجاري بين الجانبين في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى تمسك روسيا باستمرار الحوار البناء مع أبو ظبي بما في ذلك خلال الاجتماعات المزمعة في أبو ظبي لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه على مختلف الأصعدة.
