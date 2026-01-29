رئيس الإمارات يصل موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين

وصل رئيس دولة الشيخ زايد آل إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية يلتقي في خلالها الرئيس لبحث سبل تعزيز التعاون .

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ناجحا في شتى المجالات، بفضل الثقة المتبادلة بين زعيمي البلدين التي تسمح لهما مناقشة الأكثر تعقيدا بصراحة وفعالية.

وأشار بيسكوف إلى أن الإمارات الشريك التجاري لروسيا في العالم العربي، مشيرا لارتفاع ملحوظ في التبادل التجاري بين الجانبين في السنوات الأخيرة.