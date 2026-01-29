غرينلاند بين واشنطن وكوبنهاغن.. راسموسن "أكثر تفاؤلاً" بعد محادثات "بنّاءة"

قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، الخميس، إن المحادثات التي جرت الأربعاء بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة "مضت بشكل جيد" وفي "أجواء بناءة"، موضحاً أنها لم تُسفر بعد عن "نتائج نهائية"، لكنه أضاف أنه بات "أكثر تفاؤلاً اليوم مما كنت عليه قبل أسبوع"، وفق " ".



وجاءت المحادثات الدبلوماسية بعد توتر استمر أشهراً بين كوبنهاغن وواشنطن على خلفية مطالب الرئيس الأميركي المتكررة بالسيطرة على غرينلاند. وكانت الدنماركية قد أعلنت، الأربعاء، بدء محادثات مع وغرينلاند في إطار السعي إلى حل أزمة دبلوماسية بسبب تهديدات بشأن الواقعة في القطب .



وأشارت الوزارة إلى أن مسؤولين بارزين من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة عقدوا اجتماعاً "لبحث كيفية معالجة المخاوف الأمريكية المتعلقة بالأمن في منطقة القطب الشمالي مع احترام الخطوط الحمراء للمملكة"، بحسب "رويترز".



وفي السياق نفسه، كان الأميركي ماركو روبيو قد قال إن وضعت "آلية" بشأن غرينلاند، وإن اجتماعات "فنية" ستُعقد مع مسؤولين من غرينلاند والدنمارك حول هذه القضية. (ارم نيوز)

