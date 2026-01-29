تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
غرينلاند بين واشنطن وكوبنهاغن.. راسموسن "أكثر تفاؤلاً" بعد محادثات "بنّاءة"

Lebanon 24
29-01-2026 | 08:12
غرينلاند بين واشنطن وكوبنهاغن.. راسموسن أكثر تفاؤلاً بعد محادثات بنّاءة
قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، الخميس، إن المحادثات التي جرت الأربعاء بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة "مضت بشكل جيد" وفي "أجواء بناءة"، موضحاً أنها لم تُسفر بعد عن "نتائج نهائية"، لكنه أضاف أنه بات "أكثر تفاؤلاً اليوم مما كنت عليه قبل أسبوع"، وفق "رويترز".

وجاءت المحادثات الدبلوماسية بعد توتر استمر أشهراً بين كوبنهاغن وواشنطن على خلفية مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بالسيطرة على غرينلاند. وكانت وزارة الخارجية الدنماركية قد أعلنت، الأربعاء، بدء محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند في إطار السعي إلى حل أزمة دبلوماسية بسبب تهديدات ترامب بشأن الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن مسؤولين بارزين من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة عقدوا اجتماعاً "لبحث كيفية معالجة المخاوف الأمريكية المتعلقة بالأمن في منطقة القطب الشمالي مع احترام الخطوط الحمراء للمملكة"، بحسب "رويترز".

وفي السياق نفسه، كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال إن واشنطن وضعت "آلية" بشأن غرينلاند، وإن اجتماعات "فنية" ستُعقد مع مسؤولين من غرينلاند والدنمارك حول هذه القضية. (ارم نيوز)
