رأس استخبارات إسرائيل في البيت الأبيض.. هل وُضعت اللمسات الأخيرة لضرب إيران؟

Lebanon 24
29-01-2026 | 08:47
A-
A+
رأس استخبارات إسرائيل في البيت الأبيض.. هل وُضعت اللمسات الأخيرة لضرب إيران؟
رأس استخبارات إسرائيل في البيت الأبيض.. هل وُضعت اللمسات الأخيرة لضرب إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن عقد رئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء شلومي بيندر، اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض هذا الأسبوع، وذلك في إطار الاستعدادات الأمريكية لشن هجوم محتمل على إيران، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس.

ورغم التنسيق المستمر، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن شكوكهم في قدرة أي عمل عسكري أمريكي "محدود" على إسقاط النظام الإيراني. وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع مشارك في المحادثات لوكالة "رويترز" بأن تل أبيب لا تعتقد أن الضربات الجوية وحدها ستحقق هذا الهدف، مؤكداً أنه "إذا كان الهدف هو إسقاط النظام، فلا بد من وجود قوات برية".

وأوضح المسؤول أن أي سيناريو يتضمن إقصاء المرشد الإيراني علي خامنئي يتطلب بالضرورة وجود قائد بديل جاهز لتولي منصبه، معتبراً أن تغيير المسار السياسي في طهران لا يمكن أن يتم إلا عبر مزيج من الضغط الخارجي المكثف ونشاط معارضة داخلية منظمة، لافتاً إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال تسيطر على زمام الأمور رغم الاضطرابات الداخلية.

وفي سياق متصل، سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على مخاطر الترسانة الإيرانية، مشيرة إلى امتلاك طهران نحو 2000 صاروخ باليستي متوسط المدى، فضلاً عن كميات ضخمة من الصواريخ قصيرة المدى وصواريخ كروز المضادة للسفن.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى دقة الموقف الميداني، مبيناً أن ما بين 30 إلى 40 ألف جندي أمريكي يتمركزون في ثماني قواعد عسكرية تقع جميعها ضمن المدى المؤثر للصواريخ الإيرانية، مما يزيد من تعقيدات أي مواجهة عسكرية محتملة.

