عربي-دولي
هل تبدأ واشنطن حرب "النبضة الكهرومغناطيسية" ضد إيران؟
Lebanon 24
29-01-2026
|
09:28
عادت التكهنات الدولية لتتصدر المشهد العسكري مع تداول أوساط دبلوماسية غربية إمكانية لجوء
الولايات المتحدة
إلى خيار "النبضة الكهرومغناطيسية" (EMP) كضربة استهلالية لأي تصعيد عسكري محتمل ضد
إيران
، وذلك بهدف تعطيل بنيتها التحتية وأنظمتها الدفاعية دون تكبد خسائر بشرية واسعة في المرحلة الأولى.
يأتي هذا التطور تزامناً مع تعزيز
واشنطن
لأسطولها الجوي والبحري في
الشرق الأوسط
، حيث أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
توجه "أسطول حربي" إضافي نحو المنطقة.
وحذر
ترامب
طهران
من أن أي هجوم قادم "سيكون أسوأ بكثير" من المواجهات السابقة، معرباً عن أمله في توصلها إلى اتفاق قبل فوات الأوان، خاصة بعد وصول مجموعة هجومية تقودها حاملة طائرات إلى المنطقة دعماً للمحتجين في الداخل
الإيراني
.
أوضحت مصادر دبلوماسية لـ"إرم نيوز" أن واشنطن قد تعتمد سياسة "الضغط
الأقصى
" عبر استخدام موجات طاقة قوية (النبضة الكهرومغناطيسية) لتعطيل الرادارات، وشبكات الاتصالات، والمنظومات الصاروخية
الإيرانية
.
ومن شأن هذا الخيار غير التقليدي أن يُدخل البلاد في فوضى عارمة وانقطاع شامل للكهرباء، مما يمهد الطريق لعمليات عسكرية لاحقة دون الانزلاق الفوري نحو حرب برية شاملة.
في المقابل، رفعت طهران من نبرة تهديداتها، محذرة من أن أي اعتداء سيقابل بردّ صاعق باستخدام صواريخ "فرط صوتية" قادرة على استهداف وإغراق حاملات الطائرات الأمريكية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجوء لـ"النبضة الكهرومغناطيسية" قد لا يبقى مجرد عملية محدودة، بل قد يتحول إلى فتيل لحرب إقليمية واسعة تتجاوز في مدتها وتبعاتها المواجهات السابقة التي شهدتها المنطقة.
(ارام نيوز)
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
دونالد
واشنطن
تابع
