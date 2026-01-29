أردوغان يزور مصر لبحث تطورات المنطقة

كشفت مصادر رفيعة لـ"العربية"، عن أن الرئيس سيزور مصر خلال أيام ويلتقي لبحث تطورات المنطقة.



وقالت المصادر إن زيارة ستشهد بحث ملفات أمنية وسياسية واقتصادية ذات اهتمام مشترك.



كما يتوقع عقد اجتماع لمجلس التنسيق والتعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسي البلدين ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.



وستتناول الزيارة بحث تطورات القضية والسودان وليبيا. (العربية)

