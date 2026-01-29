تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
عربي-دولي

بعد مقتل الممثلة القديرة هدى الشعراوي.. بيان من الداخلية السورية

Lebanon 24
29-01-2026 | 10:00
بعد مقتل الممثلة القديرة هدى الشعراوي.. بيان من الداخلية السورية
بعد مقتل الممثلة القديرة هدى الشعراوي.. بيان من الداخلية السورية photos 0
أصدرت وزارة الداخلية السورية مساء اليوم الخميس، بيانا حول مقتل الممثلة القديرة هدى شعراوي داخل منزلها في العاصمة دمشق
 
وقالت الداخلية في بيانها: "شهد حيّ باب سريجة في مدينة دمشق، عصر اليوم، حادثة قتل مأسوية، حيث عُثر على المواطنة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها".

وأضاف البيان: "وعقب تلقي البلاغ، باشرت وحدات الأمن الداخلي وفرق المباحث الجنائية فورا الإجراءات القانونية اللازمة، شملت تطويق موقع الحادث، جمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق جميع المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة". 
 
 

