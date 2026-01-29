هل انتهى زمن التحالف؟.. وزراء أوروبيون يصفون واشنطن بـالتهديد الصريح

وصف وزراء خارجية ، خلال اجتماعاتهم اليوم الخميس، بأنها "تهديد" للتكتل، وذلك في تحول جذري ومفاجئ للمواقف الدبلوماسية المعتادة، بحسب ما نقله والتعاون الاقتصادي المجري، بيتر سيارتو.



وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين المجريين عقب اجتماع المجلس، ونقلتها قناة "M1" التلفزيونية، أوضح سيارتو أن الكثيرين باتوا يصفون الولايات المتحدة علنًا بأنها دولة تشكل تحديًا وتهديدًا للاتحاد .

وأشار الوزير المجري إلى التناقض الحاصل، حيث يتم الحديث رسمياً عن وحدة التحالف عبر ، بينما تظهر للمرة الأولى تصريحات صريحة ومباشرة تعتبر "تحدياً" من وجهة نظر .



ووصف سيارتو المزاعم التي تتهم الولايات المتحدة بالسعي لتقسيم الاتحاد الأوروبي بـ "الوقحة"، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي يقع ضحية "خديعة سذاجته" في اعتقاده بأنه لا يزال لاعباً مؤثراً في السياسة العالمية إلى الحد الذي يجعل واشنطن تهتم بالانخراط معه أو تسعى لتقسيمه.



