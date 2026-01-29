هل انتهى زمن التحالف؟.. وزراء أوروبيون يصفون واشنطن بـالتهديد الصريح

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هل انتهى زمن التحالف؟.. وزراء أوروبيون يصفون واشنطن بـ"التهديد" الصريح

Lebanon 24
29-01-2026 | 10:13
وصف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعاتهم اليوم الخميس، الولايات المتحدة بأنها "تهديد" للتكتل، وذلك في تحول جذري ومفاجئ للمواقف الدبلوماسية المعتادة، بحسب ما نقله وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي المجري، بيتر سيارتو.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين المجريين عقب اجتماع المجلس، ونقلتها قناة "M1" التلفزيونية، أوضح سيارتو أن الكثيرين باتوا يصفون الولايات المتحدة علنًا بأنها دولة تشكل تحديًا وتهديدًا للاتحاد الأوروبي.
 
وأشار الوزير المجري إلى التناقض الحاصل، حيث يتم الحديث رسمياً عن وحدة التحالف عبر الأطلسي، بينما تظهر للمرة الأولى تصريحات صريحة ومباشرة تعتبر واشنطن "تحدياً" من وجهة نظر بروكسل.

ووصف سيارتو المزاعم التي تتهم الولايات المتحدة بالسعي لتقسيم الاتحاد الأوروبي بـ "الوقحة"، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي يقع ضحية "خديعة سذاجته" في اعتقاده بأنه لا يزال لاعباً مؤثراً في السياسة العالمية إلى الحد الذي يجعل واشنطن تهتم بالانخراط معه أو تسعى لتقسيمه.

