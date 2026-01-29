طائرة رئاسية إيرانية تقلع فجأة نحو موسكو... من كان على متنها؟

أفادت وسائل إعلامية ، بأن طائرة الرئيس مسعود بزشکیان غادرت مساء اليوم الخميس من مطار مهرآباد في متجهة إلى ، في رحلة لم يُعلن عنها مسبقاً.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" أن الطائرة غادرت العاصمة قبل دقائق، محققة أكثر من 8 آلاف مشاهدة، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى على الموقع.

وأكدت وكالة "الأخبار العاجلة" ، مساء اليوم، أن طائرة رئاسية تحمل مسؤولاً كبيراً غادرت مطار مهر آباد وسط طهران إلى موسكو، من دون أن تكشف عن هوية المسؤول.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات بين طهران وواشنطن، ووسط تهديدات متبادلة وسعي إقليمي ودولي للوساطة في الأزمة.