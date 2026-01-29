تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طائرة رئاسية إيرانية تقلع فجأة نحو موسكو... من كان على متنها؟

Lebanon 24
29-01-2026 | 16:20
A-
A+
طائرة رئاسية إيرانية تقلع فجأة نحو موسكو... من كان على متنها؟
طائرة رئاسية إيرانية تقلع فجأة نحو موسكو... من كان على متنها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت وسائل إعلامية ايرانية، بأن طائرة الرئيس مسعود بزشکیان غادرت مساء اليوم الخميس من مطار مهرآباد في طهران متجهة إلى موسكو، في رحلة لم يُعلن عنها مسبقاً.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" أن الطائرة غادرت العاصمة قبل دقائق، محققة أكثر من 8 آلاف مشاهدة، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى على الموقع.

وأكدت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، مساء اليوم، أن طائرة رئاسية تحمل مسؤولاً كبيراً غادرت مطار مهر آباد وسط طهران إلى موسكو، من دون أن تكشف عن هوية المسؤول.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات بين طهران وواشنطن، ووسط تهديدات متبادلة وسعي إقليمي ودولي للوساطة في الأزمة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحطم طائرة روسية على متنها 7 أشخاص في مقاطعة إيفانوفو شمال شرقي موسكو (وكالة تاس)
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مجددًا.. طائرة نتنياهو تقلع إلى جهة "غير معلومة"
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: طائرة نتنياهو "جناح صهيون" تقلع إلى وجهة غير معلومة للمرة الثانية خلال أسبوع
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة عسكرية أميركية تقلع لدقائق وتعود في اليابان… رسالة عسكرية مبطّنة؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيرانية

الإيراني

ايرانية

واشنطن

العاج

طهران

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-01-29
Lebanon24
16:43 | 2026-01-29
Lebanon24
16:28 | 2026-01-29
Lebanon24
16:10 | 2026-01-29
Lebanon24
16:00 | 2026-01-29
Lebanon24
15:50 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24