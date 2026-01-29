تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تقرير إسرائيليّ عن نجل خامنئي... ماذا كشف عن المليارات التي يُديرها؟

Lebanon 24
29-01-2026 | 16:56
تقرير إسرائيليّ عن نجل خامنئي... ماذا كشف عن المليارات التي يُديرها؟
تقرير إسرائيليّ عن نجل خامنئي... ماذا كشف عن المليارات التي يُديرها؟ photos 0
ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ القناة الـ12 الإسرائيليّة تحدّثت في تقرير، عن شبكة الثروة الكبيرة التي يديرها مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
 
وبحسب التقرير، فإنّ مجتبى يستخدم شبكة من الوكلاء الاقتصاديين، لامتلاك عقارات فاخرة في لندن وأوروبا، ونجح في تهريب مليارات الدولارات من إيران، متجاوزاً أحد أشد أنظمة العقوبات في العالم.

وأضافت القناة أنّه في شارع هادئ وأخضر شمال لندن، يُعرف بـ"شارع المليارديرات"، تختبئ خلف واجهات القصور الأنيقة شبكة اقتصادية عالمية تصل إلى طهران، وترتبط بأحد أقوى رجال الشرق الأوسط، وهو نجل خامنئي، لافتة إلى أن اسم مجتبى، رجل الدين البالغ من العمر 56 عاماً، يُذكر كأحد المرشحين المحتملين لخلافة والده.

وأشارت إلى أن مجتبى خامنئي، الذي يوصف بأنه صاحب نفوذ اقتصادي واسع، يتجنب امتلاك أصول باسمه، وبدلاً من ذلك، ووفقاً لمصادر مطلعة وتقييم مسؤول استخباراتي غربي كبير، فإنه متورط بشكل مباشر في صفقات مختلفة منذ عام 2011 على الأقل. 

وتشمل الشبكة الاقتصادية المنسوبة إليه أنشطة في مجال الشحن، وحسابات مصرفية في سويسرا، وأصولاً فاخرة في بريطانيا تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه إسترليني، ومن خلال هيكل معقد من الشركات الوهمية، تم ضخ مبالغ تقدر بمليارات الدولارات إلى الأسواق الغربية، حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2019.

ووفقاً للتقرير، لا يظهر اسم مجتبى خامنئي في المستندات التي تم فحصها، وبدلاً من ذلك، تم تسجيل العديد من الأصول بأسماء وكلاء اقتصاديين بعضهم على قائمة العقوبات البريطانية والأميركية. 

ونقلت القناة الإسرائيلية عن وكالة "بلومبرغ"، أن أكثر من عشرة عقارات في لندن يرتبطوا بهذه الشبكة، بعضها مسجل مباشرة باسم أنصاري وبعضها مملوك لشركات يظهر فيها كمالك فعلي.(الامارات 24)
