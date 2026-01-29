على متن "كيمون".. اليونان وفرنسا نحو تجديد التعاون الدفاعي

أعلن وزيرا دفاع وفرنسا، على متن فرقاطة فرنسية الصنع تسلمتها أثينا قبل شهر، عزم البلدين تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بينهما عام 2021، والتي اشترت اليونان بموجبها كميات كبيرة من الأسلحة .



وقال اليوناني نيكوس ديندياس، عقب محادثات مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران، إنهما اتفقا على إنجاز التجديد " ، في غضون شهر أو شهرين".



وجرت المحادثات في قاعدة سالامينا البحرية على متن الفرقاطة "كيمون"، وهي من طراز "بيلارا"، وكانت قد وصلت إلى اليونان مطلع هذا الشهر. وكانت أثينا قد وافقت على شراء أربع فرقاطات من هذا الطراز، إضافة إلى طلب شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال".



كما أعلنت اليونان خططًا لإنفاق 25 مليار على الدفاع حتى عام 2036، ضمن ما وصفه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأنه "أضخم" إصلاح دفاعي في تاريخ اليونان الحديث.



وقالت الحكومة إن الخطة تشمل قبة دفاعية جديدة مضادة للصواريخ تحمل اسم "درع أخيل"، إلى جانب طائرات مقاتلة وأخرى مسيرة، بهدف مواجهة تحديات جيوسياسية متغيرة وتراجع العلاقات عبر .



وتستثمر اليونان تقليديًا ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وفق سقف الإنفاق العسكري الذي حدده " " حتى وقت قريب، في ظل توترات ممتدة مع .

