تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلال الاضطرابات.. هذا ما حصل مع أطباء إيران

Lebanon 24
30-01-2026 | 00:24
A-
A+
خلال الاضطرابات.. هذا ما حصل مع أطباء إيران
خلال الاضطرابات.. هذا ما حصل مع أطباء إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل غموض عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران قبل أسابيع، قالت منظمة الصحة العالمية إن أطباءً ومستشفيات تعرضوا لهجمات خلال الاضطرابات.

وكتب رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس على منصة "إكس" مساء الخميس أن تقارير أفادت بـ"الاعتداء على عاملين في المجال الصحي" و"اعتقال خمسة أطباء على الأقل أثناء علاجهم لمرضى مصابين"، داعيًا إلى الإفراج عن أي عامل صحي رهن الاحتجاز، ومشددًا على أن "الكادر الطبي لا ينبغي أبدا أن يواجه الترهيب".

وأشار تيدروس إلى أن المنظمة تأكدت من تعرض مستشفى الخميني في مدينة إيلام غرب إيران لهجوم في بداية كانون الثاني، موضحًا أن أعمال عنف وقعت داخل المنشأة وخارجها بعد إدخال مصابين، ما أدى إلى تعطيل الرعاية الطبية. كما لفت إلى ورود أنباء عن استخدام الغاز المسيل للدموع في مستشفى سينا في طهران.

وذكرت تقارير أن أطباء ساعدوا متظاهرين مصابين اعتُقلوا، كما تحدثت عن اقتياد قوات الأمن متظاهرين مصابين من المستشفيات، وفق ما نقلت وكالة "د.ب.أ".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تضررت مرافق صحية عدة في إيران وأصيب أكثر من 50 مسعفًا. وكانت الاحتجاجات قد انطلقت في 28 كانون الأول اعتراضًا على الوضع الاقتصادي المتردي، قبل أن تتحول لاحقًا إلى احتجاجات علنية ضد السلطات الحاكمة. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء التلفزيون الإيراني: خلال الاضطرابات نشطت خلايا إرهابية مسلحة بهدف القتل وبث الرعب بين المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلة تايم الأميركية: حصيلة قتلى الاضطرابات في إيران يمكن أن تتجاوز 30 ألفا
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: الاضطرابات في ايران انتهت والبلاد تحت السيطرة الكاملة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الاضطرابات في إيران فرصة للتغيير ويجب ألا يفوتها العالم
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

تيدروس أدهانوم

منظمة الصحة

قوات الأمن

الخميني

تيدروس

الغاز

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-30
Lebanon24
05:27 | 2026-01-30
Lebanon24
05:21 | 2026-01-30
Lebanon24
05:19 | 2026-01-30
Lebanon24
05:14 | 2026-01-30
Lebanon24
05:08 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24