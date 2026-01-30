للمرة الاولى.. اعتراف إسرائيلي غير مسبوق بحصيلة ثقيلة لقتلى غزة

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة، أقرّ مسؤولون عسكريون إسرائيليون بحصيلة مرتفعة لقتلى القطاع.



وبحسب صحيفة " "، وافق كبار المسؤولين العسكريين على تحديث لعدد القتلى خلال الحرب التي اندلعت بعد هجوم " " في السابع من تشرين الأول 2023، وقبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشهر نفسه العام الماضي.



وقال المسؤولون إن التقديرات تشير إلى أن "حوالي 70 ألف فلسطيني قد قُتلوا في ، باستثناء المفقودين"، مع الإشارة إلى أن العمل جارٍ للتمييز بين المسلحين والمدنيين.



وخلال عامين من الحرب، رفضت أرقام الضحايا الصادرة عن ، إلا أن الجيش اعتمد الآن تقديرات الوزارة، وفق تصريحات نُشرت الخميس باسم كبار المسؤولين العسكريين.



وكانت في غزة قد أعلنت في آخر تحديث لها أن عدد القتلى منذ السابع من تشرين الأول 2023 بلغ 71,667، وأن نحو 171,000 جريح تلقوا العلاج في مستشفيات القطاع، مؤكدة أن الأرقام لا تشمل المفقودين. (العين)





