تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل أمام 4 معضلات.. صحيفة تكشف ثغرات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

Lebanon 24
30-01-2026 | 01:00
A-
A+
إسرائيل أمام 4 معضلات.. صحيفة تكشف ثغرات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إسرائيل أمام 4 معضلات.. صحيفة تكشف ثغرات المرحلة الثانية من اتفاق غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يتأهب لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، وسط حالة من الغموض تكتنف آليات التنفيذ والعديد من المسائل الجوهرية العالقة.

ووفقاً لمصادر أمنية تحدثت للصحيفة، تبرز عقبات رئيسة قد تعيق المضي في الخطة، وفي مقدمتها نزع سلاح الحركة، وتحديد نطاق الانسحاب الإسرائيلي، وآليات الرقابة على المساعدات، فضلاً عن المعضلة المتمثلة في تسريع إعادة الإعمار المدني مع بقاء سيطرة "حماس" الفعلية على القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تعتبر نزع السلاح قضية محورية لم تُحسم بعد، حيث يشدد مسؤولون عسكريون على ضرورة عدم ترك أي أسلحة ثقيلة أو خفيفة بيد عناصر الحركة، محذرين من أن الاحتفاظ بالأسلحة يعني قدرتها على إعادة بناء جناحها العسكري بسرعة.
 
ويرى هؤلاء المسؤولون أنه دون تغيير جوهري، قد تضطر إسرائيل مستقبلاً لإعادة دخول القطاع لنزع السلاح بنفسها، لعدم وجود دول مستعدة لإرسال قواتها لهذه المهمة.

وعلى صعيد إعادة الإعمار، لفتت "هآرتس" إلى اهتمام شركات دولية بالقطاع كـ "مشروع عقاري ضخم"، لكن الجيش يحذر من أن هذا المسار دون نزع السلاح سيؤدي لتعزيز قوة "حماس" الاقتصادية والعسكرية.
 
كما تنظر المؤسسة الدفاعية بريبة إلى إنشاء "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" كجهة تكنوقراطية، محذرة من نشوء واقع مزدوج تُدير فيه اللجنة "غزة الجديدة" عمرانياً، بينما تبقى "غزة القديمة" عملياً تحت سيطرة أجهزة "حماس" الأمنية والعسكرية.

(هآرتس)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي لدى إسرائيل: لا خلافات جوهرية مع إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وفد من حماس إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: عبد العاطي وويتكوف أكدا ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الوطنية

اللجنة الوطني

إعادة الإعمار

مؤسسة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إدارة غزة

تغيير جو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-30
Lebanon24
05:27 | 2026-01-30
Lebanon24
05:21 | 2026-01-30
Lebanon24
05:19 | 2026-01-30
Lebanon24
05:14 | 2026-01-30
Lebanon24
05:08 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24