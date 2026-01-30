تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-2
o
بشري
13
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل أمام 4 معضلات.. صحيفة تكشف ثغرات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
30-01-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوردت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
أن الجيش
الإسرائيلي
يتأهب لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "
حماس
"، وسط حالة من الغموض تكتنف آليات التنفيذ والعديد من المسائل الجوهرية العالقة.
ووفقاً لمصادر أمنية تحدثت للصحيفة، تبرز عقبات رئيسة قد تعيق المضي في الخطة، وفي مقدمتها نزع سلاح الحركة، وتحديد نطاق الانسحاب الإسرائيلي، وآليات الرقابة على المساعدات، فضلاً عن المعضلة المتمثلة في تسريع
إعادة الإعمار
المدني مع بقاء سيطرة "حماس" الفعلية على القطاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تعتبر نزع السلاح قضية محورية لم تُحسم بعد، حيث يشدد مسؤولون عسكريون على ضرورة عدم ترك أي أسلحة ثقيلة أو خفيفة بيد عناصر الحركة، محذرين من أن الاحتفاظ بالأسلحة يعني قدرتها على إعادة بناء جناحها العسكري بسرعة.
ويرى هؤلاء المسؤولون أنه دون تغيير جوهري، قد تضطر
إسرائيل
مستقبلاً لإعادة دخول القطاع لنزع السلاح بنفسها، لعدم وجود دول مستعدة لإرسال قواتها لهذه المهمة.
وعلى صعيد إعادة الإعمار، لفتت "هآرتس" إلى اهتمام شركات دولية بالقطاع كـ "مشروع عقاري ضخم"، لكن الجيش يحذر من أن هذا المسار دون نزع السلاح سيؤدي لتعزيز قوة "حماس" الاقتصادية والعسكرية.
كما تنظر المؤسسة الدفاعية بريبة إلى إنشاء "
اللجنة الوطنية
لإدارة غزة" كجهة تكنوقراطية، محذرة من نشوء واقع مزدوج تُدير فيه اللجنة "غزة الجديدة" عمرانياً، بينما تبقى "غزة القديمة" عملياً تحت سيطرة أجهزة "حماس" الأمنية والعسكرية.
(هآرتس)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي لدى إسرائيل: لا خلافات جوهرية مع إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: لا خلافات جوهرية مع إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
30/01/2026 12:59:05
30/01/2026 12:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة
30/01/2026 12:59:05
30/01/2026 12:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وفد من حماس إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
وصول وفد من حماس إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
30/01/2026 12:59:05
30/01/2026 12:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: عبد العاطي وويتكوف أكدا ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
الخارجية المصرية: عبد العاطي وويتكوف أكدا ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
30/01/2026 12:59:05
30/01/2026 12:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الوطنية
اللجنة الوطني
إعادة الإعمار
مؤسسة الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إدارة غزة
تغيير جو
تابع
قد يعجبك أيضاً
تغيير النظام في إيران.. أخطر مقامرة يقوم بها ترامب
Lebanon 24
تغيير النظام في إيران.. أخطر مقامرة يقوم بها ترامب
05:30 | 2026-01-30
30/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتفاق دمشق - "قسد".. هكذا علّق براك
Lebanon 24
بعد اتفاق دمشق - "قسد".. هكذا علّق براك
05:27 | 2026-01-30
30/01/2026 05:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار
05:21 | 2026-01-30
30/01/2026 05:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"أم زكي" قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع "صانع محتوى"
Lebanon 24
فيديو لـ"أم زكي" قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع "صانع محتوى"
05:19 | 2026-01-30
30/01/2026 05:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: ملف الأراضي لا يزال عالقاً ولا تسوية من دون لقاء القادة
Lebanon 24
زيلينسكي: ملف الأراضي لا يزال عالقاً ولا تسوية من دون لقاء القادة
05:14 | 2026-01-30
30/01/2026 05:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
08:15 | 2026-01-29
29/01/2026 08:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
07:45 | 2026-01-29
29/01/2026 07:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
09:09 | 2026-01-29
29/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
11:28 | 2026-01-29
29/01/2026 11:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جرحى خلال تدافع وإشكال في محيط مجلس النواب
Lebanon 24
بالفيديو.. جرحى خلال تدافع وإشكال في محيط مجلس النواب
06:20 | 2026-01-29
29/01/2026 06:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2026-01-30
تغيير النظام في إيران.. أخطر مقامرة يقوم بها ترامب
05:27 | 2026-01-30
بعد اتفاق دمشق - "قسد".. هكذا علّق براك
05:21 | 2026-01-30
تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار
05:19 | 2026-01-30
فيديو لـ"أم زكي" قبل وفاتها.. لحظة عفويّة مع "صانع محتوى"
05:14 | 2026-01-30
زيلينسكي: ملف الأراضي لا يزال عالقاً ولا تسوية من دون لقاء القادة
05:08 | 2026-01-30
عن "إسقاط" خامنئي... ماذا قال مسؤول إسرائيليّ كبير؟
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 12:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 12:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 12:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24