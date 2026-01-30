تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

عربي-دولي

أبل تسيطر على براءة اختراع إسرائيلية تغير وجه "آيفون"

Lebanon 24
30-01-2026 | 01:46
أبل تسيطر على براءة اختراع إسرائيلية تغير وجه آيفون
أبل تسيطر على براءة اختراع إسرائيلية تغير وجه آيفون photos 0
أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، يوم الخميس، استحواذها على شركة "كيو.إيه.آي" (QAI) الإسرائيلية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للصوتيات، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 1.6 إلى 2 مليار دولار، وفقاً لما تداولته تقارير اقتصادية.

ورغم عدم كشف "أبل" عن التفاصيل المالية الرسمية أو الغرض النهائي من التقنية، إلا أنها بررت الخطوة بسعيها للاستفادة من تطبيقات "التعلم الآلي" التي تطورها الشركة الإسرائيلية، والتي تساعد الأجهزة على فهم الكلام الخافت وتحسين جودة الصوت في البيئات الصعبة والمزدوجة.

وكانت "كيو.إيه.آي" قد قدمت العام الماضي طلب براءة اختراع لتقنية فريدة تستخدم "حركات الوجه الدقيقة" لرصد الكلمات المنطوقة أو المهموسة، وتحديد هوية المتحدث، بل وتقييم مشاعره ومؤشراته الحيوية مثل معدل ضربات القلب والتنفس، مما يفتح آفاقاً جديدة للتفاعل بين الإنسان والآلة.

وبموجب الصفقة، سينضم فريق الشركة بالكامل إلى "أبل"، بما في ذلك الرئيس التنفيذي الذي سبق وباع شركة "برايم سينس" لشركة "أبل" في عام 2013؛ وهي الصفقة التي مكنت "أبل" لاحقاً من تطوير تقنية التعرف على الوجه (Face ID) والاستغناء عن مستشعرات بصمة الإصبع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "أبل" لتعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، لا سيما سماعات "إيربودز" (AirPods)، التي بدأت بالفعل في دمج تقنيات ترجمة الكلام الفورية، مما يشير إلى أن التقنيات الجديدة قد تُحدث ثورة في كيفية تواصل المستخدمين عبر أجهزة الشركة.

