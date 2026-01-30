تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ميلانا ترامب: أدعم زوجي الرئيس

Lebanon 24
30-01-2026 | 02:00
أوضحت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب موقفها السياسي بشكل صريح خلال مقابلة تلفزيونية، مؤكدة أنها تقف بالكامل إلى جانب زوجها الرئيس دونالد ترامب وتدعم جهوده لمواجهة الانقسام السياسي في البلاد.

وأشارت ميلانيا، في حديثها لقناة "فوكس بيزنس"، إلى أن البلاد تشهد "مقاومة شديدة" تجاه الرئيس ترامب، معربة عن أملها في توقف هذا الجو المشحون. ووصفت زوجها بأنه "موحّد" يقوم بعمل رائع.

جاءت هذه المقابلة ضمن سلسلة ظهورات إعلامية لميلانيا ترامب مؤخراً للترويج لفيلمها الوثائقي الجديد، الذي يُتوقع عرضه في دور السينما قريباً. وأوضحت أن الفيلم سيكشف عن طبيعة مهام ومسؤوليات السيدة الأولى، مع إبراز الجوانب الجمالية والفنية فيه.

ولفتت ميلانيا إلى اختلاف ردود الفعل بين ولايتها الأولى والثانية، مشيرة إلى أنها واجهت سابقاً الرفض والتجاهل، بينما تحظى الآن بدعم أكبر في ولاية زوجها الثانية. (روسيا اليوم)
