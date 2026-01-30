ميلانا ترامب: أدعم زوجي الرئيس

أوضحت السيدة الأميركية الأولى موقفها السياسي بشكل صريح خلال مقابلة تلفزيونية، مؤكدة أنها تقف بالكامل إلى جانب زوجها وتدعم جهوده لمواجهة الانقسام السياسي في البلاد.



وأشارت ، في حديثها لقناة " بيزنس"، إلى أن البلاد تشهد "مقاومة شديدة" تجاه ، معربة عن أملها في توقف هذا الجو المشحون. ووصفت زوجها بأنه "موحّد" يقوم بعمل رائع.



جاءت هذه المقابلة ضمن سلسلة ظهورات إعلامية لميلانيا مؤخراً للترويج لفيلمها الوثائقي الجديد، الذي يُتوقع عرضه في دور السينما قريباً. وأوضحت أن الفيلم سيكشف عن طبيعة مهام ومسؤوليات ، مع إبراز الجوانب الجمالية والفنية فيه.



ولفتت ميلانيا إلى اختلاف ردود الفعل بين ولايتها الأولى والثانية، مشيرة إلى أنها واجهت سابقاً الرفض والتجاهل، بينما تحظى الآن بدعم أكبر في ولاية زوجها الثانية. (روسيا اليوم)



