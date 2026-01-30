زيلينسكي: ملف الأراضي لا يزال عالقاً ولا تسوية من دون لقاء القادة

بعد تأكيد الرئاسة الروسية أن "مسألة الأراضي" لا تزال عالقة في المفاوضات مع ، أكدت كييف الكلام نفسه.



فقد أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عدم التوصل إلى تسوية بخصوص مناطق شرق أوكرانيا التي تطالب بها . ورأى أن الاتفاقات النهائية بشأن خطة السلام لا يمكن التوصل إليها إلا في اجتماع القادة.



كما شدد زيلينسكي على أنه من المستحيل أن يقابل في ، معلناً استعداده لأي شكل من أشكال قمة القادة.



رغم ذلك، اشترط ألا يكون اللقاء في موسكو أو بيلاروسيا.



وأضاف أنه في حال أوقفت روسيا ضرباتها على البنية التحتية للطاقة فلن تضرب أوكرانيا البنية التحتية للطاقة الروسية.



كما لفت بشأن وقف الضربات على أهداف الطاقة، إلى أنها مبادرة أميركية وشخصية من الرئيس الأميركي ، معتقداً أنها فرصة وليست اتفاقا.



جاء هذا بعدما أوضح يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، أمس الخميس، أن مسألة الأراضي ليست هي الوحيدة التي تعرقل التوصل إلى اتفاق محتمل لإنهاء القتال في أوكرانيا. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت مسألة الأراضي هي القضية الوحيدة العالقة، قال أوشاكوف: "لا أعتقد ذلك". ولم يذكر الرئيسية الأخرى التي لم يتم حلها بعد.



وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد بدوره خلال مؤتمره الصحافي اليومي الكلام نفسه، موضحا أن الخلافات مع الأوكرانيين ليست فقط بسبب قضية الأراضي.



وكان بيسكوف قبل يومين، أن قضية الأراضي لا تزال أساسية بالنسبة لموسكو في مفاوضات السلام مع أوكرانيا، وذلك بعد جولة مفاوضات أُقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي. (العربية)

