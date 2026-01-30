الوفد الأفريقي يبدأ جولة في كيغالي وبوروندي قبل تقديم تقرير لقمة أديس أبابا

بعد لقائهم بالرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي في كينشاسا، أمس الخميس، من المقرر أن يجتمع الأفارقة الخمسة السابقون، الذين يشكلون فريق وساطة الاتحاد الأفريقي لشرق الكونغو ، مع الرئيس الرواندي بول كاغامي اليوم الجمعة.



ويتوجه الوفد الأفريقي بعد ذلك إلى بوروندي، قبل تقديم تقرير عن مهمتهم في القمة المقبلة للاتحاد في أديس أبابا منتصف فبراير المقبل.



وكان الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية محور اجتماع بين وسطاء الاتحاد الأفريقي والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، الذي استقبلهم في كينشاسا يوم الخميس 29 كانون الثاني، برفقة وسطاء توغوليين.



وتهدف هذه اللجنة، المؤلفة من خمسة رؤساء دول سابقين من القارة، والمكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي بدعم عمليات السلام في والدوحة، إلى "تحقيق خفض التصعيد، والحفاظ على الحوار، والعمل على المصالحة بين الأطراف".



وقال متمركز في جمهورية الكونغو الديمقراطية لإذاعة الدولية إن مهمة اللجنة هي "إيجاد حلول أفريقية للمشاكل ".



ومن المتوقع أن يقدم الوفد تقريرًا إلى الاتحاد الأفريقي يتضمن عددًا من المقترحات، والتي ستُعرض في قمة المنظمة المقبلة في منتصف فبراير/شباط في أديس أبابا.

وقالت الرئيسة الإثيوبية السابقة سلهورك زودي بعد لقائها بالرئيس تشيسكيدي: "سنستمع لبعضنا البعض ونرى ما يمكن فعله". وقد رحّب الرئيس تشيسكيدي، من جانبه، بالمبادرة خلال جلسة العمل.



ومن المقرر أن تستأنف بعثة التقييم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي بدأت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مهامها اليوم الجمعة بلقاء مع الرئيس الرواندي بول كاغامي في كيغالي، وستكون هذه أول زيارة جماعية للوفد إلى العاصمة الرواندية، بعد أسابيع قليلة من الاجتماع الذي عُقد في توغو منتصف كانون الثاني لتنسيق عمليات السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وفي لومي، اتفق المشاركون على ضرورة تعزيز الوساطة الأفريقية، حيث صرّح الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي، قائلاً: "يجب أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً حاسماً" في تنفيذ عمليتي واشنطن والدوحة.

(ارم نيوز)