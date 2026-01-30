تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الوفد الأفريقي يبدأ جولة في كيغالي وبوروندي قبل تقديم تقرير لقمة أديس أبابا

Lebanon 24
30-01-2026 | 06:30
A-
A+

الوفد الأفريقي يبدأ جولة في كيغالي وبوروندي قبل تقديم تقرير لقمة أديس أبابا
الوفد الأفريقي يبدأ جولة في كيغالي وبوروندي قبل تقديم تقرير لقمة أديس أبابا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد لقائهم بالرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي في كينشاسا، أمس الخميس، من المقرر أن يجتمع القادة الأفارقة الخمسة السابقون، الذين يشكلون فريق وساطة الاتحاد الأفريقي لشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع الرئيس الرواندي بول كاغامي اليوم الجمعة.

ويتوجه الوفد الأفريقي بعد ذلك إلى بوروندي، قبل تقديم تقرير عن مهمتهم في القمة المقبلة للاتحاد في أديس أبابا منتصف فبراير المقبل.

وكان الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية محور اجتماع بين وسطاء الاتحاد الأفريقي والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، الذي استقبلهم في كينشاسا يوم الخميس 29 كانون الثاني، برفقة وسطاء توغوليين.

وتهدف هذه اللجنة، المؤلفة من خمسة رؤساء دول سابقين من القارة، والمكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي بدعم عمليات السلام في واشنطن والدوحة، إلى "تحقيق خفض التصعيد، والحفاظ على الحوار، والعمل على المصالحة بين الأطراف".

وقال دبلوماسي متمركز في جمهورية الكونغو الديمقراطية لإذاعة فرنسا الدولية إن مهمة اللجنة هي "إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

ومن المتوقع أن يقدم الوفد تقريرًا إلى الاتحاد الأفريقي يتضمن عددًا من المقترحات، والتي ستُعرض في قمة المنظمة المقبلة في منتصف فبراير/شباط في أديس أبابا.
وقالت الرئيسة الإثيوبية السابقة سلهورك زودي بعد لقائها بالرئيس تشيسكيدي: "سنستمع لبعضنا البعض ونرى ما يمكن فعله". وقد رحّب الرئيس تشيسكيدي، من جانبه، بالمبادرة خلال جلسة العمل.

ومن المقرر أن تستأنف بعثة التقييم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي بدأت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مهامها اليوم الجمعة بلقاء مع الرئيس الرواندي بول كاغامي في كيغالي، وستكون هذه أول زيارة جماعية للوفد إلى العاصمة الرواندية، بعد أسابيع قليلة من الاجتماع الذي عُقد في توغو منتصف كانون الثاني لتنسيق عمليات السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي لومي، اتفق المشاركون على ضرورة تعزيز الوساطة الأفريقية، حيث صرّح وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي،  قائلاً: "يجب أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً حاسماً" في تنفيذ عمليتي واشنطن والدوحة.
(ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ": سفير أميركا لدى الأمم المتحدة يبدأ غدا جولة تشمل إسرائيل والأردن
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا يعلن رغبته في زيارة الجزائر عام 2026 ضمن جولة أفريقية محتملة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني ضمن الوفد المتجه للرياض يقول إن المحادثات ستبدأ
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الديمقراطية

الديمقراطي

الأفريقية

دبلوماسي

ديمقراطي

جمهورية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-01-30
Lebanon24
08:16 | 2026-01-30
Lebanon24
08:00 | 2026-01-30
Lebanon24
07:57 | 2026-01-30
Lebanon24
07:41 | 2026-01-30
Lebanon24
07:32 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24