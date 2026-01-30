أثناء خروجهم من نفق.. الجيش الإسرائيلي يستهدف مسلحين في غزة

أعلن الجيش ، اليوم الجمعة، استهداف 8 مسلحين تم رصد خروجهم من نفق شرق مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.



وقال الجيش في بيانه له إنه "تم تنفيذ غارات إضافية على المناطق التي حاول المتبقون الفرار إليها، ويجري حاليا تقييم نتائجها"، مشيراً إلى أن قواته تواصل عمليات التمشيط في المنطقة لتحديد مواقع جميع المسلحين.







