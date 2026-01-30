تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أمطار العاصفة "كريستينا" أغرقت البرتغال... الكهرباء مقطوعة والطرقات مغلقة

Lebanon 24
30-01-2026 | 06:52
A-
A+
أمطار العاصفة كريستينا أغرقت البرتغال... الكهرباء مقطوعة والطرقات مغلقة
أمطار العاصفة كريستينا أغرقت البرتغال... الكهرباء مقطوعة والطرقات مغلقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اجتاحت البرتغال بمقتل 5 أشخاص على الأقل.
وضربت العاصفة "كريستينا" البرتغال مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية وصلت سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى أضرار كثيرة، خصوصا في منطقة لشبونة ووسط البلاد.

وتسبّبت العاصفة بسقوط أشجار وبنى تحتية، فضلا عن فيضانات.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 850 ألف منزل ومؤسسة، لكن هذا العدد تراجع إلى 290 ألف بحسب وسائل إعلام محلية.

ولا تزال طرق كثيرة مغلقة أو مقطوعة جزئيا، بما في ذلك الطريق السريع الرئيسي الذي يربط لشبونة بشمال البلاد. كما تعطلت حركة السكك الحديد في بعض المناطق. (روسيا اليوم)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب": ارتفاع حصيلة العاصفة في البرتغال إلى 5 قتلى وسط انقطاع واسع للكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصفة وبرد وفيضانات في النبطية والكهرباء مقطوعة منذ 5 أيام
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... مياه الأمطار أغرقت طرقات حولا
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نتيجة انهيار الصخور والأتربة... هذه الطرق مقطوعة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الطريق السريع

روسيا اليوم

البرتغال

الرئيسي

روسيا

الغزي

سي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-30
Lebanon24
10:53 | 2026-01-30
Lebanon24
10:41 | 2026-01-30
Lebanon24
10:35 | 2026-01-30
Lebanon24
10:30 | 2026-01-30
Lebanon24
10:09 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24