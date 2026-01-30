أمطار العاصفة "كريستينا" أغرقت البرتغال... الكهرباء مقطوعة والطرقات مغلقة

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اجتاحت بمقتل 5 أشخاص على الأقل.

وضربت "كريستينا" البرتغال مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية وصلت سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى أضرار كثيرة، خصوصا في منطقة لشبونة ووسط البلاد.



وتسبّبت العاصفة بسقوط أشجار وبنى تحتية، فضلا عن فيضانات.



وانقطعت الكهرباء عن نحو 850 ألف منزل ومؤسسة، لكن هذا العدد تراجع إلى 290 ألف بحسب وسائل إعلام محلية.



ولا تزال طرق كثيرة مغلقة أو مقطوعة جزئيا، بما في ذلك الذي يربط لشبونة بشمال البلاد. كما تعطلت حركة السكك الحديد في بعض المناطق. (روسيا اليوم)