ماكرون: سندعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

رحب اليوم الجمعة بالاتفاق الذي يمهد الطريق لوقف إطلاق النار بين الحكومة وقوات ، مؤكدًا دعم لتنفيذه.



وجاءت تعليقات ماكرون، الذي شاركت بلاده في جهود الوساطة بين والقوات التي يقودها الأكراد، في منشور على منصة إكس.



وأعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار وعملية دمج تدريجية للقوات والهياكل الإدارية ضمن الدولة السورية، ما يجنب البلاد معركة دموية محتملة في شمال شرق البلاد، وقوبل الاتفاق بإشادة باعتباره "إنجازًا تاريخيًا". (إرم نيوز)

