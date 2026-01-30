في موسكو... كتلة جليدية سقطت من سطح مبنى سكنيّ وقتلت إمرأة

أفادت وسائل إعلام روسية عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 65 عاماً بعد سقوط كتلة جليدية عليها من سطح مبنى سكني في .



وبحسب موقع MSK1.RU، هرعت الفرق الطبية وعناصر الشرطة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث باشرت معاينة المكان والجثة، وتم تطويق المنطقة ومنع مرور المواطنين بالقرب من المبنى، خشية سقوط كتل جليدية أخرى. (روسيا اليوم)

Advertisement