ترامب يُرشّح كيفين وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أعلن الرئيس الأميركي ، عن ترشيح عضو السابق في نظام الاحتياطي كيفين وورش لمنصب رئيس مجلس .



وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي " ": "يسعدني أن أعلن أنني أرشح كيفين وورش لمنصب رئيس مجلس محافظي نظام .. أعرف كيفين منذ وقت طويل ولا أشك في أنه سيخلد في التاريخ كواحد من رؤساء العظام، وربما كأفضلهم".

