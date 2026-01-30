ماذا قرّرت محكمة بريطانيّة بشأن قضيّة "فتاة الفندق"؟

قضت محكمة بريطانية، بسجن طالب اللجوء السوداني دنق شول ماجيك، لمدة لا تقل عن 29 عاما بعد إدانته بقتل ريانون وايت، التي كانت تعمل في فندق في وسط ، حيث كان يقيم فيه إلى جانب مهاجرين آخرين.





وأفادت المحكمة بأن المتهم تتبع الضحية إلى محطة للسكك الحديدية، بعد انتهاء دوام عملها، قبل أن يطعنها 23 طعنة بمفك في الرأس والصدر والذراعين.



وكانت هيئة المحلفين قد أدانت ماجيك في تشرين الاول الماضي، فيما أصدرت محكمة اليوم الجمعة، حكما بالسجن المؤبد بحقه، على ألا تقل مدة العقوبة عن 29 عاما. (سكاي نيوز)