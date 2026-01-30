ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن

أعرب الرئيس الأميركي ، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن تريد إبرام اتفاق مع تتفادى من خلاله الضربة العسكرية التي يهددها بها، مشيراً الى أنه أمهل فترة زمنية لم يحددها للرد على مقترحاته.





وقال للصحافيين في المكتب البيضوي "يمكنني القول إنهم يريدون أن يبرموا اتفاقاً".





ورداً على سؤال عما اذا كان أمهل الجمهورية الإسلامية فترة محددة، أجاب ترامب "نعم، قمت بذلك"، مضيفاً أن طهران هي "الوحيدة التي تعرف" هذه المهلة، بحسب " ".





وبين ترامب أن أسطولاً كبيراً يتجه لإيران أكبر من الذي أبحر إلى .

