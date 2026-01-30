تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

رسالة شديدة اللهجة.. واشنطن تحذر طهران من "الاصطدام البحري" في مضيق هرمز

Lebanon 24
30-01-2026 | 23:34
رسالة شديدة اللهجة.. واشنطن تحذر طهران من الاصطدام البحري في مضيق هرمز
قامت القيادة الأميركية الوسطى، اليوم السبت، بتوجيه تحذير شديد اللهجة للحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز يزيد من مخاطر الاصطدام البحري.

ووفق بيان صادر عن القيادة الأميركية الوسطى على منصة إكس فقد "أعلنت إيران أن الحرس الثوري الإيراني سيجري تدريبات بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، من المقرر أن تبدأ غدا الأحد".

ولفت البيان إلى أن القوات الأميركية "تقر بحق إيران في العمل بمهنية في المجال الجوي والمياه الدولية. وأي سلوك غير آمن أو غير مهني بالقرب من القوات الأميركية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار".

وشددت القيادة أنها "لن تتسامح مع أي تصرفات غير آمنة من جانب الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك تحليق الطائرات فوق السفن العسكرية الأميركية المشاركة في عمليات جوية، أو التحليق على ارتفاعات منخفضة أو فوق المعدات العسكرية الأميركية بأسلحة نارية عندما تكون النوايا غير واضحة، أو اقتراب الزوارق السريعة بشكل خطير من السفن العسكرية الأميركية، أو توجيه الأسلحة نحو القوات الأميركية".

وأكدت أن "الجيش الأميركي يمتلك القوة الأكثر تدريبا وفتكا في العالم، وسيواصل العمل بأعلى مستويات الاحترافية والالتزام بالمعايير الدولية. وعلى الحرس الثوري الإيراني أن يحذو حذوه".

وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية أنها ستضمن "سلامة الأفراد والسفن والطائرات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط".

وحثت القيادة الوسطى الأميركية، "الحرس الثوري الإيراني على إجراء التدريبات البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب أي مخاطر غير ضرورية على حرية الملاحة البحرية الدولية".
 
الحرس الثوري الإيراني

المعايير الدولية

الشرق الأوسط

الحرس الثوري

مضيق هرمز

الإيراني

التزام

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24