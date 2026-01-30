تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

في موسكو.. لاريجاني يلتقي بوتين

Lebanon 24
30-01-2026 | 23:08
في موسكو.. لاريجاني يلتقي بوتين
في موسكو.. لاريجاني يلتقي بوتين photos 0
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي كان في زيارة لم تُعلَن سلفاً لموسكو وسط توترات بين واشنطن وطهران.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين "استقبل في الكرملين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي يزور روسيا".
من جهته، قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، عبر قناة السفارة على تطبيق تليغرام، إن المباحثات ركزت على "القضايا الإقليمية والدولية المهمة".

مستعدة للحوار.. بشرط
تأتي هذه الزيارة في وقت يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل عسكرياً ضد طهران، ويدعوها في الوقت عينه لإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

فيما كررت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي استعدادها للتفاوض مع واشنطن، حيث قال إن "بلادنا مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة على قدم المساواة". غير أنه دعا الإدارة الأميركية إلى وقف التهديد لاستئناف الحوار.
