في موسكو.. لاريجاني يلتقي بوتين

التقى الجمعة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني الذي كان في زيارة لم تُعلَن سلفاً لموسكو وسط توترات بين وطهران.



وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين "استقبل في الكرملين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي يزور ".

، قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، عبر قناة السفارة على تطبيق تليغرام، إن المباحثات ركزت على " الإقليمية والدولية المهمة".



مستعدة للحوار.. بشرط

تأتي هذه الزيارة في وقت يهدد الرئيس الأميركي بالتدخل عسكرياً ضد طهران، ويدعوها في الوقت عينه لإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.



فيما كررت لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي استعدادها للتفاوض مع واشنطن، حيث قال إن "بلادنا مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع على قدم المساواة". غير أنه دعا الإدارة الأميركية إلى وقف التهديد لاستئناف الحوار.