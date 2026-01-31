للمرة الاولى.. اسرائيل تعترف بعدد شهداء الحرب على غزة

في إحاطة صحفية نشرتها هيئة البث (كان) وصحيفة " " الإسرائيليتان، أقر الجيش بمقتل نحو 70 ألف فلسطيني خلال حرب غزة التي اندلعت في تشرين الاول 2023، مؤكدا دقة الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية في القطاع.

