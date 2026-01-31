تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
للمرة الاولى.. اسرائيل تعترف بعدد شهداء الحرب على غزة
Lebanon 24
31-01-2026
|
03:26
photos
في إحاطة صحفية نشرتها هيئة البث (كان) وصحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيليتان، أقر الجيش
الإسرائيلي
بمقتل نحو 70 ألف فلسطيني خلال حرب غزة التي اندلعت في تشرين الاول 2023، مؤكدا دقة الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية في القطاع.
