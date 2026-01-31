رداً على ترحيل اللاجئين السوريين.. هذا ما قاله مسؤول اوروبي

فيما يتخوف العديد من السوريين في ، لا سيما في من إمكانية ترحيلهم بعدما انتفت أسباب اللجوء، ودخلت في عهد جديد، أوضح المفوض للشؤون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، أن الوضع في سوريا لم يتحسن بما يكفي لتبدأ دول إعادة أعداد كبيرة من السوريين الذين لجأوا إليها.

وقال برونر في مقابلة مع اليوم السبت "لم نصل بعد لنقطة تكون فيها سوريا مستقرة بما يكفي لنقوم بتنفيذ عمليات ترحيل على نطاق واسع".



"ليس آمنًا"

كما أضاف أن البلد "ليس آمنًا بعد وفق قواعد الاتحاد الأوروبي"، مردفاً "نحن نقدم الدعم لتحسين الوضع وتغيير ذلك".



إلى ذلك، أوضح أنه باستثناء المجرمين، فإن التركيز الأولي ينصب بالتالي على عودة المهاجرين الطوعية إلى بلادهم التي دمرتها .

مع ذلك قال إن "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أبلغتنا بأن الوضع في سوريا يتحسن.. ولذلك دعمت بالفعل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، العودة الطوعية لآلاف السوريين".