تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
12
o
بعلبك
-6
o
بشري
14
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
رداً على ترحيل اللاجئين السوريين.. هذا ما قاله مسؤول اوروبي
Lebanon 24
31-01-2026
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
فيما يتخوف العديد من السوريين في
أوروبا
، لا سيما في
ألمانيا
من إمكانية ترحيلهم بعدما انتفت أسباب اللجوء، ودخلت
سوريا
في عهد جديد، أوضح المفوض
الأوروبي
للشؤون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، أن الوضع في سوريا لم يتحسن بما يكفي لتبدأ دول
الاتحاد الأوروبي
إعادة أعداد كبيرة من السوريين الذين لجأوا إليها.
وقال برونر في مقابلة مع
وكالة الأنباء
الألمانية
اليوم السبت "لم نصل بعد لنقطة تكون فيها سوريا مستقرة بما يكفي لنقوم بتنفيذ عمليات ترحيل على نطاق واسع".
"ليس آمنًا"
كما أضاف أن البلد "ليس آمنًا بعد وفق قواعد الاتحاد الأوروبي"، مردفاً "نحن نقدم الدعم لتحسين الوضع وتغيير ذلك".
إلى ذلك، أوضح أنه باستثناء المجرمين، فإن التركيز الأولي ينصب بالتالي على عودة المهاجرين الطوعية إلى بلادهم التي دمرتها
الحرب الأهلية
.
مع ذلك قال إن "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أبلغتنا بأن الوضع في سوريا يتحسن.. ولذلك دعمت بالفعل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، العودة الطوعية لآلاف السوريين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ردا على تهديدات ترامب.. هذا ما قاله عراقجي
Lebanon 24
ردا على تهديدات ترامب.. هذا ما قاله عراقجي
31/01/2026 15:03:45
31/01/2026 15:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أميركا والناتو.. هذا ما قاله مسؤول ألماني
Lebanon 24
عن أميركا والناتو.. هذا ما قاله مسؤول ألماني
31/01/2026 15:03:45
31/01/2026 15:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن اللاجئين السوريين.. ماذا أعلنت هذه الدولة الأوروبية؟
Lebanon 24
بشأن اللاجئين السوريين.. ماذا أعلنت هذه الدولة الأوروبية؟
31/01/2026 15:03:45
31/01/2026 15:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الساحل السوري... هذا ما قاله وهاب
Lebanon 24
عن الساحل السوري... هذا ما قاله وهاب
31/01/2026 15:03:45
31/01/2026 15:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
وكالة الأنباء
الحرب الأهلية
الألمانية
الأوروبي
ألمانيا
أوروبا
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
3 خيارات على طاولة ترامب... كيف سيواجه ايران؟
Lebanon 24
3 خيارات على طاولة ترامب... كيف سيواجه ايران؟
08:00 | 2026-01-31
31/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا ترحب باتفاق دمشق و"قسد"
Lebanon 24
ألمانيا ترحب باتفاق دمشق و"قسد"
07:52 | 2026-01-31
31/01/2026 07:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نوري المالكي: لعدم التفريط بحق الشعب في اختيار من يثق به
Lebanon 24
نوري المالكي: لعدم التفريط بحق الشعب في اختيار من يثق به
07:38 | 2026-01-31
31/01/2026 07:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو والصور.. انفجار يهز مدينة إيرانية
Lebanon 24
بالفيديو والصور.. انفجار يهز مدينة إيرانية
07:04 | 2026-01-31
31/01/2026 07:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
07:00 | 2026-01-31
31/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
16:05 | 2026-01-30
30/01/2026 04:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2026-01-31
3 خيارات على طاولة ترامب... كيف سيواجه ايران؟
07:52 | 2026-01-31
ألمانيا ترحب باتفاق دمشق و"قسد"
07:38 | 2026-01-31
نوري المالكي: لعدم التفريط بحق الشعب في اختيار من يثق به
07:04 | 2026-01-31
بالفيديو والصور.. انفجار يهز مدينة إيرانية
07:00 | 2026-01-31
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
06:52 | 2026-01-31
"حلفاء واشنطن" قلقون.. ماذا قيل عن تحركات ترامب؟
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 15:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 15:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 15:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24