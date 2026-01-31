تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

رداً على ترحيل اللاجئين السوريين.. هذا ما قاله مسؤول اوروبي

Lebanon 24
31-01-2026 | 04:19
رداً على ترحيل اللاجئين السوريين.. هذا ما قاله مسؤول اوروبي
رداً على ترحيل اللاجئين السوريين.. هذا ما قاله مسؤول اوروبي photos 0
فيما يتخوف العديد من السوريين في أوروبا، لا سيما في ألمانيا من إمكانية ترحيلهم بعدما انتفت أسباب اللجوء، ودخلت سوريا في عهد جديد، أوضح المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، أن الوضع في سوريا لم يتحسن بما يكفي لتبدأ دول الاتحاد الأوروبي إعادة أعداد كبيرة من السوريين الذين لجأوا إليها.
وقال برونر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت "لم نصل بعد لنقطة تكون فيها سوريا مستقرة بما يكفي لنقوم بتنفيذ عمليات ترحيل على نطاق واسع".

"ليس آمنًا"
كما أضاف أن البلد "ليس آمنًا بعد وفق قواعد الاتحاد الأوروبي"، مردفاً "نحن نقدم الدعم لتحسين الوضع وتغيير ذلك".

إلى ذلك، أوضح أنه باستثناء المجرمين، فإن التركيز الأولي ينصب بالتالي على عودة المهاجرين الطوعية إلى بلادهم التي دمرتها الحرب الأهلية.
مع ذلك قال إن "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أبلغتنا بأن الوضع في سوريا يتحسن.. ولذلك دعمت بالفعل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، العودة الطوعية لآلاف السوريين".
الاتحاد الأوروبي

وكالة الأنباء

الحرب الأهلية

الألمانية

الأوروبي

ألمانيا

أوروبا

أوروبي

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-31
Lebanon24
07:52 | 2026-01-31
Lebanon24
07:38 | 2026-01-31
Lebanon24
07:04 | 2026-01-31
Lebanon24
07:00 | 2026-01-31
Lebanon24
06:52 | 2026-01-31
