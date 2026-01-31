تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

للحد من تداعيات ضرب ايران.. اتصالات مصرية مكثفة

Lebanon 24
31-01-2026 | 04:41
A-
A+
للحد من تداعيات ضرب ايران.. اتصالات مصرية مكثفة
للحد من تداعيات ضرب ايران.. اتصالات مصرية مكثفة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية للحيلولة دون انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى صراع إقليمي واسع، حيث أجرى وزير خارجيتها بدر عبد العاطي سلسلة من الاتصالات شملت طهران وواشنطن وعواصم إقليمية لبحث سبل خفض التصعيد.


وشملت المحادثات الهاتفية وزراء خارجية إيران، وتركيا، وقطر، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وشدد عبد العاطي على أنه "لا توجد حلول عسكرية" للتحديات الراهنة، محذرا من "تداعيات غياب الأمن والاستقرار على كافة الأطراف".

ودعت القاهرة إلى تهيئة الأجواء لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، للتوصل إلى تسوية سلمية تقوم على الاحترام المتبادل.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "هذه الاتصالات جاءت تنفيذا لتوجيهات رئاسية تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة".

وأكد البيان توافق الأطراف التي شملتها الاتصالات على مواصلة العمل الجاد لخفض حدة التوتر.

وتأتي هذه التحركات وسط ترقب دولي لاحتمالية توجيه ضربة عسكرية أميركية لإيران، وفي إطار مساعي القاهرة لتثبيت الاستقرار في المنطقة.

والجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالدترامب إنه "يأمل" ألا يضطر للقيام بعمل عسكري ضد إيران. موضحا أنه ⁠يعتزم إجراء محادثات مع ‌طهران.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتصالات من "الخماسية" لتجنيب لبنان تداعيات حرب إقليمية
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: نتحسب من أن يكون للأزمة الإيرانية تداعيات خطيرة جدا على منطقتنا وتداعيات اقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل "الجلسة الثالثة".. اتصالات مكثّفة لسلام
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالات مكثفة على خط الجلسة التشريعية:تنعقد أو لا تنعقد؟
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الشرق الأوسط

دبلوماسي

المصرية

دونالد

واشنطن

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-31
Lebanon24
07:52 | 2026-01-31
Lebanon24
07:38 | 2026-01-31
Lebanon24
07:04 | 2026-01-31
Lebanon24
07:00 | 2026-01-31
Lebanon24
06:52 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24