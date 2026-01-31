بالفيديو والصور.. انفجار يهز مدينة إيرانية

👈وقوع انفجار كبير جنوب ايران في بندر عباس و وسائل اعلام ايرانية تقول انه بسبب تسرب غاز فيما تؤكد السلطات الرسمية ان التحقيقات جارية لمعرفة اسبابه
👈وكالتا فارس و تسنيم تنفيان اغتيال قائد بحرية الحرس الثوري الايراني pic.twitter.com/j7DqYWREqN
— Hazem Kallass حازم كلاس (@Hazem_Kallass) January 31, 2026
انفجار مجهول الأسباب في مبنى سكني في مدينة بندر عباس جنوبي #إيران pic.twitter.com/ASc15K3TX7
— Al Modon - المدن (@almodononline) January 31, 2026
رسانههای ایران، بعد از ظهر روز شنبه، ۱۱ بهمن ماه از وقوع انفجار در شهر بندرعباس خبر دادند. براساس تصاویر منتشر شده، طبقات یک ساختمان آسیب جدی دیده است.
استانداری هرمزگان ضمن تایید این خبر آورده است که «صدای انفجاری که در برخی محلات بندرعباس شنیدهشده مربوط به یک منزل مسکونی در… pic.twitter.com/JtIgeRPytP
— independentpersian (@indypersian) January 31, 2026
