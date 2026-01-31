الكونغرس الأميركي يفشل في تمويل الحكومة ويؤدي إلى إغلاق جزئي

دخلت الحكومة الأميركية إغلاقاً جزئياً اليوم السبت، بعد فشل في إقرار اتفاق لمواصلة تمويل العمليات الحكومية قبل الموعد النهائي منتصف الليل. وبدأ الإغلاق عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت (05:01 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع أن يكون قصيراً.

وكان قد أقرّ حزمة الإنفاق بغالبية 71 صوتاً مقابل 29، لكن مجلس النواب لم يعقد جلساته بعد، ومن المرجح ألا يناقش الإجراء قبل يوم الاثنين. ويتضمن الاتفاق تمويلاً مؤقتاً لوزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين، ما يمنح المفاوضين وقتاً للتوصل إلى اتفاق حول سياسات الهجرة، وسط ضغوط من لمراجعة إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة بعد مقتل مواطنين أميركيين على يد عناصر الهجرة في مينيابوليس هذا الشهر.