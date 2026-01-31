تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد الانفجار الّذي هزّ إيران.. هذه حقيقة اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري!

Lebanon 24
31-01-2026 | 09:21
بعد انفجار شهدته المدينة، نفى الحرس الثوري الإيراني وقوع أي هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مقرات بحريته في بندر عباس جنوبي البلاد، واصفا التقارير المتداولة في هذا الشأن بأنها "غير موثوقة".

وقال بيان للبحرية التابعة للحرس الثوري: "لم يحدث أي هجوم بطائرات مسيّرة على مقرات البحرية في محافظة هرمزكان وتحديدا مدينة بندر عباس، ولم تتعرض أي من المباني التابعة لهذه القوة لأي أضرار".

وأضاف البيان أن المنشآت والمباني التابعة للقوة البحرية لم تتعرض لأي أضرار، داعيا إلى استقاء المعلومات من "المصادر الرسمية والمعتمدة" فق

وذكر التلفزيون الرسمي أن الانفجار طال مبنى مؤلفا من ثمانية طوابق، ما أدى إلى "تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر" في محيط جادة معلّم في المدينة الجنوبية، مضيفا أن فرق الإنقاذ والإطفاء كانت في المكان لتقديم المساعدة.

إلى ذلك، نفت وكالة تسنيم الإيرانية، صحة الأنباء المتداولة حول اغتيال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة.

وذكرت الوكالة أن عدداً من القنوات على تطبيق "تلغرام" روّجت، خلال الساعات الماضية، وبشكل مكثف، شائعة تفيد باغتيال العميد علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري. 

ونقلت "تسنيم" عن مصادر مطلعة أن هذه الأنباء "كاذبة تماماً، وتندرج في إطار حرب نفسية تقودها جهات معادية لإيران، بهدف بث البلبلة والتشويش الإعلامي"، وفق تعبيرها.

الحرس الثوري الإيراني

القوة البحرية

وكالة تسنيم

قائد القوة

الإيرانية

الإيراني

علي رضا

