عربي-دولي
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا
Lebanon 24
31-01-2026
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
توغلت قوات إسرائيلية اليوم السبت، في قرية
صيدا
الحانوت
بريف
القنيطرة
الجنوبي، بعد ساعات من توغل آخر شمالاً.
وأفادت
وكالة الأنباء
السورية
الرسمية "
سانا
"، بأن قوات إسرائيلية مساء الجمعة دخلت
ريفي
القنيطرة
الشمالي
والجنوبي.
وذكرت أن القوة كانت مؤلفة من ثلاث سيارات، توجهت من نقطة الحميدية باتجاه قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً، فيما توغلت قوة أخرى تضم ثلاث سيارات عسكرية من مدخل بلدة بئر عجم، نحو الطريق الواصل إلى قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً آخر. (العربية)
