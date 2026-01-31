توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا

توغلت قوات إسرائيلية اليوم السبت، في قرية الحانوت الجنوبي، بعد ساعات من توغل آخر شمالاً.



وأفادت الرسمية " "، بأن قوات إسرائيلية مساء الجمعة دخلت القنيطرة والجنوبي.



وذكرت أن القوة كانت مؤلفة من ثلاث سيارات، توجهت من نقطة الحميدية باتجاه قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً، فيما توغلت قوة أخرى تضم ثلاث سيارات عسكرية من مدخل بلدة بئر عجم، نحو الطريق الواصل إلى قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً آخر. (العربية)

