Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

إشارة أتت من إيران.. هل ستبدأ الحرب؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
31-01-2026 | 12:30
إشارة أتت من إيران.. هل ستبدأ الحرب؟
إشارة أتت من إيران.. هل ستبدأ الحرب؟ photos 0
استبعدت مصادر معنية بالشأن العسكري أن تلجأ أميركا إلى شنّ هجوم على إيران خلال الفترة القليلة المقبلة، خلافاً لما تم تسريبه عبر قنوات مختلفة، ذلك أن طهران تقيمُ مناورات عسكرية مع ورسيا والصين قرب مضيق هرمز خلال أسبوعين، ما يجعلُ أيّ ضربة عسكرية على طهران بمثابة إعلان حرب قد يشمل الصين وروسيا أيضاً.
 
 
ورأت المصادر أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لا يُغامر بفتح حربٍ شاملة في المنطقة، مشيرة إلى أنّ الضربات الأميركية قد تكون مدروسة ومحدودة في حال لم تتواصل الأطراف المعنية إلى اتفاق يتم "طبخه على نارٍ هادئة".
 

وأوضحت المصادر أنّ الولايات المتحدة تحاول الآن "المناورة" باتجاه إيران، فيما الأخيرة تحاول الاستفادة من الوقت لإزالة التهديد سواء من إيران أو إسرائيل.


المصادر قالت أيضاً إن ظهور المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم، أمام ضريح المرشد الإيراني الراحل آية الله الخميني، يُعطي رسالة أن "خامنئي خرج من الملجأ الذي دخل إليه، فيما يقوم بنشاطه علناً وفي مكان عام مفتوح، ما قد يعطي دلالة إلى أن الأمور قد تكون سالكة وبالتالي إمكانية استبعاد الحرب مبدئياً".
المصدر: خاص "لبنان 24"
يوم السبت... هل تبدأ الحرب الأميركيّة - الإيرانيّة؟
هل تبدأ واشنطن حرب "النبضة الكهرومغناطيسية" ضد إيران؟
المستشار الألماني يندد بالعنف ضد الشعب في إيران ويرى فيه "إشارة ضعف"
أميركا تحشد ضدّ إيران... هل اقتربت الحرب؟
خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

علي خامنئي

الإيراني

دونالد

خامنئي

ترامب

خاص "لبنان 24"

