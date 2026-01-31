إشارة أتت من إيران.. هل ستبدأ الحرب؟

استبعدت مصادر معنية بالشأن العسكري أن تلجأ أميركا إلى شنّ هجوم على خلال الفترة القليلة المقبلة، خلافاً لما تم تسريبه عبر قنوات مختلفة، ذلك أن تقيمُ مناورات عسكرية مع ورسيا والصين قرب مضيق هرمز خلال أسبوعين، ما يجعلُ أيّ ضربة عسكرية على طهران بمثابة إعلان حرب قد يشمل وروسيا أيضاً.



ورأت المصادر أنَّ الرئيس الأميركي قد لا يُغامر بفتح حربٍ شاملة في المنطقة، مشيرة إلى أنّ الضربات الأميركية قد تكون مدروسة ومحدودة في حال لم تتواصل الأطراف المعنية إلى اتفاق يتم "طبخه على نارٍ هادئة".



وأوضحت المصادر أنّ تحاول الآن "المناورة" باتجاه إيران، فيما الأخيرة تحاول الاستفادة من الوقت لإزالة التهديد سواء من إيران أو .





المصادر قالت أيضاً إن ظهور المرشد الأعلى ، اليوم، أمام ضريح المرشد الإيراني الراحل آية الله الخميني، يُعطي رسالة أن " خرج من الملجأ الذي دخل إليه، فيما يقوم بنشاطه علناً وفي مكان عام مفتوح، ما قد يعطي دلالة إلى أن الأمور قد تكون سالكة وبالتالي إمكانية استبعاد الحرب مبدئياً".