21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
خاص
إشارة أتت من إيران.. هل ستبدأ الحرب؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-01-2026
|
12:30
استبعدت مصادر معنية بالشأن العسكري أن تلجأ أميركا إلى شنّ هجوم على
إيران
خلال الفترة القليلة المقبلة، خلافاً لما تم تسريبه عبر قنوات مختلفة، ذلك أن
طهران
تقيمُ مناورات عسكرية مع ورسيا والصين قرب مضيق هرمز خلال أسبوعين، ما يجعلُ أيّ ضربة عسكرية على طهران بمثابة إعلان حرب قد يشمل
الصين
وروسيا أيضاً.
ورأت المصادر أنَّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد لا يُغامر بفتح حربٍ شاملة في المنطقة، مشيرة إلى أنّ الضربات الأميركية قد تكون مدروسة ومحدودة في حال لم تتواصل الأطراف المعنية إلى اتفاق يتم "طبخه على نارٍ هادئة".
وأوضحت المصادر أنّ
الولايات المتحدة
تحاول الآن "المناورة" باتجاه إيران، فيما الأخيرة تحاول الاستفادة من الوقت لإزالة التهديد سواء من إيران أو
إسرائيل
.
المصادر قالت أيضاً إن ظهور المرشد
الإيراني
الأعلى
علي خامنئي
، اليوم، أمام ضريح المرشد الإيراني الراحل آية الله الخميني، يُعطي رسالة أن "
خامنئي
خرج من الملجأ الذي دخل إليه، فيما يقوم بنشاطه علناً وفي مكان عام مفتوح، ما قد يعطي دلالة إلى أن الأمور قد تكون سالكة وبالتالي إمكانية استبعاد الحرب مبدئياً".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
