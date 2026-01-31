تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

آخر خبر عن "ضربة إيران".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2026 | 13:06
A-
A+
آخر خبر عن ضربة إيران.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
آخر خبر عن ضربة إيران.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، اليوم السبت، أنّ ما يبدو حالياً هو أن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قد حسم أمره بشأن الهجوم على إيران، إذ يعتزم استنفاد كل المفاوضات الدبلوماسية لتحقيق تغيير جذري في سياسة النظام في طهران.
 

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن الأمر سيستغرق بضعة أيام أخرى قبل أن يتضح ما إذا كانت إيران وأميركا قادرتين على الدخول في مفاوضات عملية منفصلة، وأضاف: "لكن في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية، يعتزم ترامب شنّ حملة عسكرية واسعة النطاق، يُرجّح أن تستمر لعدة أيام على الأقل، وربما لأسابيع. وتهدف هذه الحملة العسكرية إلى إسقاط النظام أو إجباره على الخضوع للشروط التي يطرحها ترامب. وفي حال شنّت الولايات المتحدة هجوماً واسع النطاق، فمن المرجح أن تنضم إليها إسرائيل".


وذكر التقرير أن "أسباب قرار الرئيس تكمنُ في أن الولايات المتحدة قد توصلت على ما يبدو إلى استنتاج مفاده أن ضربة قصيرة ومختصرة، ولن تكون حاسمة كما يطالب ترامب"، وأضاف: "مثل هذه الضربة القصيرة لن تُسقط النظام، ولن تؤدي إلى التدمير الكامل للبرامج النووية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تُهدد إيران من خلالها المصالح والقواعد الاميركية في الشرق الأوسط ودول الخليج، والولايات المتحدة نفسها".


وأكمل: "من جهة أخرى، حتى بعد ضربة أميركية محدودة النطاق والمدة، ستظل إيران تمتلك الوسائل والقدرة على إلحاق خسائر فادحة ودمار واسع النطاق وأضرار اقتصادية جسيمة بأي جهة ترغب في الانتقام منها. فضربة نارية محدودة ستُبقي إيران قادرة على ضرب سفن البحرية الأميركية المبحرة بالقرب من سواحلها والقواعد الأميركية في دول الخليج، كما لا تزال تمتلك عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى (300-500 كم) التي لم تُدمر في الحرب بين إيران وإسرائيل في حزيران 2025، بالإضافة إلى منصات إطلاق كافية وصواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى إسرائيل".
 

وتابع: "السبب الثاني الذي دفع الولايات المتحدة إلى إلغاء هجوم محدود النطاق والمدة هو أن القوة البحرية والجوية التي حشدتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في الشرق الأوسط لا تمتلك قدرات دفاعية كافية، أي وسائل كافية لكشف واعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة لحماية الأميركيين في المنطقة، والخليج العربي ومنشآت إنتاج النفط والغاز فيه، وبالطبع، حماية إسرائيل أيضاً".


واستكمل: "أيضاً، يوجد نقص في حقول الألغام والسفن المتخصصة الأخرى اللازمة لمنع الإيرانيين من زرع ألغام بحرية في مياه الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز. إضافةً إلى ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار احتمال قيام الحوثيين في اليمن بهجوم، ولذا من الضروري تخصيص قوة متخصصة لمنع إغلاق مضيق باب المندب ومنع إطلاق الصواريخ من اليمن".


وقال: "السبب الثالث الذي يدفع البنتاغون، وخاصة القيادة المركزية الأميركية، إلى تفضيل التريث قبل شن سلسلة من الضربات التي قد تستمر لأيام أو ربما أسابيع، هو أن الأميركية قد فقدوا عنصر المفاجأة، وهو عنصر أساسي للنجاح إذا ما قررت القوة المهاجمة تنفيذ عملية قصيرة وقوية وفعالة. إضافةً إلى ذلك، ثمة حاجة ماسة لجمع معلومات استخباراتية دقيقة وموثقة على نطاق واسع، تكفي لحملة طويلة الأمد تهدف إلى تدمير القدرات العسكرية ورموز النظام وقادته في كل أنحاء إيران. لذا، يتعين على الأميركيين تدمير أو تعطيل بطاريات الدفاع الجوي الإيرانية، وبطاريات الصواريخ الساحلية، والسفن الصغيرة السريعة في التحركات الأولى".


وأوضح التقرير أنَّ "واشنطن لا تستطيع تحمل هجوم يُسقط طائراتها، ويُلحق أضراراً بسفنها الحربية، ويُؤدي إلى أسر مقاتلات جوية وبحرية أميركية"، وتابع: "لقد حدث هذا من قبل، ونعلم من التجربة أن مثل هذا الحدث سيُمثل انتصاراً أيديولوجياً هائلاً لنظام خامنئي. سيكون ذلك ضربة قوية لحركات الاحتجاج الشعبية في إيران، وإهانة تُلحق ضرراً بالغاً بصورة القوة الدولية الأولى التي تسعى إدارة ترامب إلى ترسيخها. ولمنع ذلك، تحتاج القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) إلى قاعدة بيانات أهداف كبيرة وحديثة ودقيقة لا تنفد بعد يوم أو يومين، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء أهداف أثناء العمليات. في هذا الصدد، يُمكن لإسرائيل بالتأكيد مساعدة الأميركية، وعلى أي حال، ستستغرق الاستعدادات لهجوم واسع النطاق بضعة أسابيع أخرى".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "حزب الله".. ماذا قال عن سلاحه؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يبحث تقرير الجيش ومعلومات عن تحييد لبنان عن أي ضربة تُوجَّه إلى إيران
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-01-31
Lebanon24
16:50 | 2026-01-31
Lebanon24
16:47 | 2026-01-31
Lebanon24
16:00 | 2026-01-31
Lebanon24
15:42 | 2026-01-31
Lebanon24
15:23 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24