تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الحكيم يقاطع.. رسالة تحفظ على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
31-01-2026
|
14:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر "العربية" عن أن زعيم
تيار
الحكمة
عمار الحكيم قاطع اجتماع الإطار التنسيقي، وهو تحالف يضم أحزابًا شيعية مقرّبة من
إيران
ويُعد الكتلة الأكبر في البرلمان
العراقي
.
وأضافت المصادر أن الحكيم وجّه رسالة تحفظ على ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد اجتماع للإطار في مكتب المالكي لبحث المستجدات.
وفي بيان له، شدد الإطار التنسيقي على أن اختيار
رئيس مجلس الوزراء
"شأنٌ دستوري
عراقي
خالص" يتم وفق آليات العملية السياسية وبما يراعي المصلحة الوطنية "بعيدًا عن الإملاءات الخارجية"، مجددًا تمسكه بترشيح المالكي، ومؤكدًا حرصه على علاقات متوازنة مع
المجتمع الدولي
قائمة على الاحترام وعدم التدخل.
وكان مصدر مطلع أشار إلى أن لقاء المالكي بالقائم بأعمال السفارة الأميركية جوشوا هاريس تضمن التأكيد على موقف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
من ترشحه، مع حديث عن قلق من احتمال فرض عقوبات إذا عاد المالكي إلى المنصب. وفي المقابل، نقلت الرواية عن مسؤول عراقي مقرّب من المالكي قوله إن الأخير "لا يسعى للتصادم" مع الإدارة الأميركية وإن فريقه يعمل على "إيجاد تفاهمات".
وكان
ترامب
قد حذر، في منشور عبر تروث سوشال، من ترشيح المالكي، معتبرًا أنه "خيار سيئ للغاية"، ومشيرًا إلى أن
الولايات المتحدة
قد لا تقدم مساعدات للعراق إذا تم انتخابه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قاطع اجتماع الإطار التنسيقي رفضا لتمسك المالكي بالترشح (الحدث)
Lebanon 24
زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قاطع اجتماع الإطار التنسيقي رفضا لتمسك المالكي بالترشح (الحدث)
01/02/2026 03:07:44
01/02/2026 03:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الإطار التنسيقي الشيعي في العراق: قررنا بالأغلبية ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء
Lebanon 24
الإطار التنسيقي الشيعي في العراق: قررنا بالأغلبية ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء
01/02/2026 03:07:44
01/02/2026 03:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يرفض ترامب تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية؟
Lebanon 24
لماذا يرفض ترامب تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية؟
01/02/2026 03:07:44
01/02/2026 03:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "الإطار التنسيقي" يرشح نوري المالكي لرئاسة حكومة العراق
Lebanon 24
رسمياً.. "الإطار التنسيقي" يرشح نوري المالكي لرئاسة حكومة العراق
01/02/2026 03:07:44
01/02/2026 03:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
الولايات المتحدة
المجتمع الدولي
دونالد ترامب
مجلس الوزراء
العراقي
العراق
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن ضربة إيران.. صحيفة تكشف عن تشاؤم أميركي
Lebanon 24
بشأن ضربة إيران.. صحيفة تكشف عن تشاؤم أميركي
16:51 | 2026-01-31
31/01/2026 04:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هل "أُلغيت" حرب إيران؟
Lebanon 24
بالفيديو.. هل "أُلغيت" حرب إيران؟
16:50 | 2026-01-31
31/01/2026 04:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول سعودي: لا تغيير في موقف المملكة تجاه التصعيد بالمنطقة
Lebanon 24
مسؤول سعودي: لا تغيير في موقف المملكة تجاه التصعيد بالمنطقة
16:47 | 2026-01-31
31/01/2026 04:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في العالم العربي.. قائمة ببلدان تتضمن "أكبر احتياطيات للنفط"
Lebanon 24
في العالم العربي.. قائمة ببلدان تتضمن "أكبر احتياطيات للنفط"
16:00 | 2026-01-31
31/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر الفضة.. سيصلُ إلى رقمٍ "غير متوقع"!
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر الفضة.. سيصلُ إلى رقمٍ "غير متوقع"!
15:42 | 2026-01-31
31/01/2026 03:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
14:02 | 2026-01-31
31/01/2026 02:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل المجلس.. ماذا حصل بين محمد رعد وعلي حسن خليل؟
Lebanon 24
داخل المجلس.. ماذا حصل بين محمد رعد وعلي حسن خليل؟
04:15 | 2026-01-31
31/01/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
07:00 | 2026-01-31
31/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
13:00 | 2026-01-31
31/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2026-01-31
بشأن ضربة إيران.. صحيفة تكشف عن تشاؤم أميركي
16:50 | 2026-01-31
بالفيديو.. هل "أُلغيت" حرب إيران؟
16:47 | 2026-01-31
مسؤول سعودي: لا تغيير في موقف المملكة تجاه التصعيد بالمنطقة
16:00 | 2026-01-31
في العالم العربي.. قائمة ببلدان تتضمن "أكبر احتياطيات للنفط"
15:42 | 2026-01-31
مفاجأة عن سعر الفضة.. سيصلُ إلى رقمٍ "غير متوقع"!
15:23 | 2026-01-31
تقريرٌ من القدس.. "سلاح الحصار" قد يضربُ نفط إيران
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 03:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 03:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 03:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24