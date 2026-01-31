تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الحكيم يقاطع.. رسالة تحفظ على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة

Lebanon 24
31-01-2026 | 14:21
A-
A+
الحكيم يقاطع.. رسالة تحفظ على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة
الحكيم يقاطع.. رسالة تحفظ على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت مصادر "العربية" عن أن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قاطع اجتماع الإطار التنسيقي، وهو تحالف يضم أحزابًا شيعية مقرّبة من إيران ويُعد الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

وأضافت المصادر أن الحكيم وجّه رسالة تحفظ على ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد اجتماع للإطار في مكتب المالكي لبحث المستجدات.

وفي بيان له، شدد الإطار التنسيقي على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء "شأنٌ دستوري عراقي خالص" يتم وفق آليات العملية السياسية وبما يراعي المصلحة الوطنية "بعيدًا عن الإملاءات الخارجية"، مجددًا تمسكه بترشيح المالكي، ومؤكدًا حرصه على علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي قائمة على الاحترام وعدم التدخل.

وكان مصدر مطلع أشار إلى أن لقاء المالكي بالقائم بأعمال السفارة الأميركية جوشوا هاريس تضمن التأكيد على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ترشحه، مع حديث عن قلق من احتمال فرض عقوبات إذا عاد المالكي إلى المنصب. وفي المقابل، نقلت الرواية عن مسؤول عراقي مقرّب من المالكي قوله إن الأخير "لا يسعى للتصادم" مع الإدارة الأميركية وإن فريقه يعمل على "إيجاد تفاهمات".

وكان ترامب قد حذر، في منشور عبر تروث سوشال، من ترشيح المالكي، معتبرًا أنه "خيار سيئ للغاية"، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد لا تقدم مساعدات للعراق إذا تم انتخابه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قاطع اجتماع الإطار التنسيقي رفضا لتمسك المالكي بالترشح (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الإطار التنسيقي الشيعي في العراق: قررنا بالأغلبية ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يرفض ترامب تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً.. "الإطار التنسيقي" يرشح نوري المالكي لرئاسة حكومة العراق
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

العراقي

العراق

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-01-31
Lebanon24
16:50 | 2026-01-31
Lebanon24
16:47 | 2026-01-31
Lebanon24
16:00 | 2026-01-31
Lebanon24
15:42 | 2026-01-31
Lebanon24
15:23 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24