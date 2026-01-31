الحكيم يقاطع.. رسالة تحفظ على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة

أفادت مصادر "العربية" عن أن زعيم عمار الحكيم قاطع اجتماع الإطار التنسيقي، وهو تحالف يضم أحزابًا شيعية مقرّبة من ويُعد الكتلة الأكبر في البرلمان .



وأضافت المصادر أن الحكيم وجّه رسالة تحفظ على ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد اجتماع للإطار في مكتب المالكي لبحث المستجدات.



وفي بيان له، شدد الإطار التنسيقي على أن اختيار "شأنٌ دستوري خالص" يتم وفق آليات العملية السياسية وبما يراعي المصلحة الوطنية "بعيدًا عن الإملاءات الخارجية"، مجددًا تمسكه بترشيح المالكي، ومؤكدًا حرصه على علاقات متوازنة مع قائمة على الاحترام وعدم التدخل.



وكان مصدر مطلع أشار إلى أن لقاء المالكي بالقائم بأعمال السفارة الأميركية جوشوا هاريس تضمن التأكيد على موقف الرئيس الأميركي من ترشحه، مع حديث عن قلق من احتمال فرض عقوبات إذا عاد المالكي إلى المنصب. وفي المقابل، نقلت الرواية عن مسؤول عراقي مقرّب من المالكي قوله إن الأخير "لا يسعى للتصادم" مع الإدارة الأميركية وإن فريقه يعمل على "إيجاد تفاهمات".



وكان قد حذر، في منشور عبر تروث سوشال، من ترشيح المالكي، معتبرًا أنه "خيار سيئ للغاية"، ومشيرًا إلى أن قد لا تقدم مساعدات للعراق إذا تم انتخابه.

