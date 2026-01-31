حدود حمراء وصفراء.. إيران ترد على تحذير واشنطن

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
حدود "حمراء" و"صفراء".. إيران ترد على تحذير واشنطن
Lebanon 24
31-01-2026
|
14:57
انتقد
وزير الخارجية الإيراني
، عباس عراقجي، ما وصفها محاولات
واشنطن
فرض أسلوب تدريب القوات
الإيرانية
، وذلك عقب إعلان
الحرس الثوري
إجراء تدريبات بحرية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز.
وأشار عراقجي في تغريدة على منصة "اكس" تناولت التوترات في الممر المائي الاستراتيجي، إلى التناقض في الموقف الأميركي، قائلا إن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تطالب بالاحترافية من الجيش
الإيراني
الذي صنفته واشنطن سابقا كمنظمة إرهابية، بينما تقر في الوقت ذاته بحقه في إجراء مناورات عسكرية.
واعتبر عراقجي أن وجود القوى الخارجية في المنطقة يؤدي دائما إلى "تصعيد الموقف" بدلا من تهدئته، مشددا على أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية قصوى لإيران وجيرانها.
ونشر الوزير خريطة تبرز المسافة الشاسعة التي تفصل
الولايات المتحدة
عن مضيق هرمز.
وأظهرت الخريطة، حدود
إيران
باللون الأصفر، بينما تظهر الولايات المتحدة في
الجانب الآخر
من العالم. وحدد الوزير مضيق هرمز بدائرة حمراء صغيرة.
وقال عراقجي: "الولايات المتحدة الأميركية محددة باللون الأصفر في نصف
الكرة
الغربي
. على بعد محيطات عديدة، في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، حدود إيران محددة باللون الأصفر. الدائرة الصغيرة باللون الأحمر هي مضيق هرمز". (سكاي نيوز)
