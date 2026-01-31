حدود حمراء وصفراء.. إيران ترد على تحذير واشنطن

انتقد ، عباس عراقجي، ما وصفها محاولات فرض أسلوب تدريب القوات ، وذلك عقب إعلان إجراء تدريبات بحرية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز.



وأشار عراقجي في تغريدة على منصة "اكس" تناولت التوترات في الممر المائي الاستراتيجي، إلى التناقض في الموقف الأميركي، قائلا إن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تطالب بالاحترافية من الجيش الذي صنفته واشنطن سابقا كمنظمة إرهابية، بينما تقر في الوقت ذاته بحقه في إجراء مناورات عسكرية.



واعتبر عراقجي أن وجود القوى الخارجية في المنطقة يؤدي دائما إلى "تصعيد الموقف" بدلا من تهدئته، مشددا على أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية قصوى لإيران وجيرانها.



ونشر الوزير خريطة تبرز المسافة الشاسعة التي تفصل عن مضيق هرمز.



وأظهرت الخريطة، حدود باللون الأصفر، بينما تظهر الولايات المتحدة في من العالم. وحدد الوزير مضيق هرمز بدائرة حمراء صغيرة.



وقال عراقجي: "الولايات المتحدة الأميركية محددة باللون الأصفر في نصف . على بعد محيطات عديدة، في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، حدود إيران محددة باللون الأصفر. الدائرة الصغيرة باللون الأحمر هي مضيق هرمز". (سكاي نيوز)





