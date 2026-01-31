بشأن ضربة إيران.. صحيفة تكشف عن تشاؤم أميركي

قلّل مسؤولون أميركيون من فرص الوصول إلى حل بين والولايات المتحدة، رغم أجواء تفاؤل إيرانية بإمكان إحراز تقدم في مسار المفاوضات.



وبحسب ما نقل موقع أكسيوس السبت، قال مسؤولون أميركيون إن فرص الحل الدبلوماسي لا تزال محدودة، معتبرين أن الجانب لم يُبدِ استعدادًا فعليًا لقبول الشروط الأميركية اللازمة لإبرام اتفاق.



وفي السياق، أورد التقرير أن الرئيس الأميركي أمر بحشد عسكري واسع في منطقة ، تحسبًا لاحتمال توجيه ضربة لإيران، فيما يؤكد مسؤولون في أن لم يحسم قراره بعد ولا يزال منفتحًا على خيار الحل الدبلوماسي.



في المقابل، قال مسؤول أمني إيراني رفيع مقرّب من قيادة البلاد، السبت، إن هناك "تقدمًا" في الجهود الرامية لإطلاق مفاوضات بين وإيران.



وكان ترامب قد قال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن إيران "تتفاوض"، مضيفًا: "في المرة الأخيرة التي تفاوضوا فيها، اضطررنا إلى تدمير برنامجهم ... وسنرى ما سيحدث". (سكاي نيوز)

Advertisement