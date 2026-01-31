تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بشأن ضربة إيران.. صحيفة تكشف عن تشاؤم أميركي

Lebanon 24
31-01-2026 | 16:51
بشأن ضربة إيران.. صحيفة تكشف عن تشاؤم أميركي
بشأن ضربة إيران.. صحيفة تكشف عن تشاؤم أميركي photos 0
قلّل مسؤولون أميركيون من فرص الوصول إلى حل دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، رغم أجواء تفاؤل إيرانية بإمكان إحراز تقدم في مسار المفاوضات.

وبحسب ما نقل موقع أكسيوس السبت، قال مسؤولون أميركيون إن فرص الحل الدبلوماسي لا تزال محدودة، معتبرين أن الجانب الإيراني لم يُبدِ استعدادًا فعليًا لقبول الشروط الأميركية اللازمة لإبرام اتفاق.

وفي السياق، أورد التقرير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بحشد عسكري واسع في منطقة الخليج، تحسبًا لاحتمال توجيه ضربة لإيران، فيما يؤكد مسؤولون في البيت الأبيض أن ترامب لم يحسم قراره بعد ولا يزال منفتحًا على خيار الحل الدبلوماسي.

في المقابل، قال مسؤول أمني إيراني رفيع مقرّب من قيادة البلاد، السبت، إن هناك "تقدمًا" في الجهود الرامية لإطلاق مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان ترامب قد قال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن إيران "تتفاوض"، مضيفًا: "في المرة الأخيرة التي تفاوضوا فيها، اضطررنا إلى تدمير برنامجهم النووي... وسنرى ما سيحدث". (سكاي نيوز)
Lebanon24
16:50 | 2026-01-31
Lebanon24
16:47 | 2026-01-31
Lebanon24
16:00 | 2026-01-31
Lebanon24
15:42 | 2026-01-31
Lebanon24
15:23 | 2026-01-31
Lebanon24
15:02 | 2026-01-31
فيديو
