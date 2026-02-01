بعد 4 أشهر من التعيين.. انتهاء مهام مارك سافايا كمبعوث للعراق

أوردت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مارك سافايا، الذي عينه الرئيس الأميركي مبعوثاً خاصاً للعراق قبل أربعة أشهر، قد غادر منصبه، وسط ترجيحات بتولي توم براك المهمة خلفاً له.



يأتي هذا التغيير في ظل توتر متصاعد بين وبغداد، مدفوعاً بمساعٍ أمريكية لمنع وصول رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، بهدف الحد من النفوذ . وأرجعت المصادر سبب مغادرة سافايا إلى "سوء إدارة" لملفات رئيسية، وفشله في ثني الأطراف عن ترشيح المالكي، وهو الأمر الذي كان قد حذر منه علناً.



وعلى الرغم من نفي سافايا -رجل الأعمال العراقي الأميركي- يوم الخميس وجود أي تغيير في وضعه الوظيفي، إلا أن حسابه على منصة "إكس" أُغلق فجأة، كما ألغى اجتماعات كانت مقررة مع مسؤولين عراقيين يوم الجمعة الماضي. يذكر أن اختيار سافايا كان قد أثار جدلاً سابقاً كونه يفتقر للخبرة الدبلوماسية ولم يزر العراق رسمياً منذ تعيينه.



وتشير التقارير إلى أن توم براك، سفير لدى والمبعوث الخاص إلى ، هو المرشح الأبرز لتولي حقيبة العراق في الخارجية الأميركية. وتزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع تهديد صريح من الرئيس ترامب بقطع المساعدات عن الحكومة العراقية في حال إعادة اختيار المالكي رئيساً للوزراء.

(رويترز)