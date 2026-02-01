بعد 4 أشهر من التعيين.. انتهاء مهام مارك سافايا كمبعوث للعراق

أوردت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مارك سافايا، الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب
مبعوثاً خاصاً للعراق قبل أربعة أشهر، قد غادر منصبه، وسط ترجيحات بتولي توم براك المهمة خلفاً له.
يأتي هذا التغيير في ظل توتر متصاعد بين واشنطن
وبغداد، مدفوعاً بمساعٍ أمريكية لمنع وصول رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، بهدف الحد من النفوذ الإيراني
. وأرجعت المصادر سبب مغادرة سافايا إلى "سوء إدارة" لملفات رئيسية، وفشله في ثني الأطراف العراقية
عن ترشيح المالكي، وهو الأمر الذي كان ترامب
قد حذر منه علناً.
وعلى الرغم من نفي سافايا -رجل الأعمال العراقي الأميركي- يوم الخميس وجود أي تغيير في وضعه الوظيفي، إلا أن حسابه على منصة "إكس" أُغلق فجأة، كما ألغى اجتماعات كانت مقررة مع مسؤولين عراقيين يوم الجمعة الماضي. يذكر أن اختيار سافايا كان قد أثار جدلاً سابقاً كونه يفتقر للخبرة الدبلوماسية ولم يزر العراق رسمياً منذ تعيينه.
وتشير التقارير إلى أن توم براك، سفير الولايات المتحدة
لدى تركيا
والمبعوث الخاص إلى سوريا
، هو المرشح الأبرز لتولي حقيبة العراق في الخارجية الأميركية. وتزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع تهديد صريح من الرئيس ترامب بقطع المساعدات عن الحكومة العراقية في حال إعادة اختيار المالكي رئيساً للوزراء.