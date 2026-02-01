دبي تحتضنُ "قمة العلماء".. الذكاء الاصطناعي أبرز بند في اليوم الأول

انطلقت، الأحد، أعمال القمة العالمية للعلماء في دبي، التي تجمع أكثر من 150 عالماً من الحائزين على وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، إلى جانب قادة الحكومات وصناع القرار العالميين.



وتعد هذه الفعالية العالمية البارزة، التي تمتد على مدار 3 أيام، بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2026، واحدة من أهم وأكبر التجمعات العلمية النوعية في العالم، والأكبر من حيث الثقل العلمي للمشاركين.





وتتضمن أجندة القمة العالمية للعلماء، التي تقام بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات والرابطة العالمية لكبار العلماء، برنامجا نوعيا يرتكز على محور "العلوم الأساسية: التوافق العلمي لمواجهة تحديات البشرية".





وتشمل أجندة اليوم الأول، إلى جانب ، منتدى "علوم "، ومنتدى "علوم الذكاء الاصطناعي.. هل الذكاء الاصطناعي قادر على الاكتشاف؟"، ومنتدى "التقنيات التحويلية"، ومنتدى ، ومنتدى الاكتشاف العلمي.





وتعكس هذه القمة بتعزيز دور والمعرفة بوصفهما قوة دافعة لبناء مستقبل أكثر تقدما واستدامة للأجيال المقبلة. (سكاي نيوز عربية)