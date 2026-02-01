تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

دبي تحتضنُ "قمة العلماء".. الذكاء الاصطناعي أبرز بند في اليوم الأول

Lebanon 24
01-02-2026 | 04:47
دبي تحتضنُ قمة العلماء.. الذكاء الاصطناعي أبرز بند في اليوم الأول
دبي تحتضنُ قمة العلماء.. الذكاء الاصطناعي أبرز بند في اليوم الأول photos 0
انطلقت، الأحد، أعمال القمة العالمية للعلماء في دبي، التي تجمع أكثر من 150 عالماً من الحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، إلى جانب قادة الحكومات وصناع القرار العالميين.
 
 
وتعد هذه الفعالية العالمية البارزة، التي تمتد على مدار 3 أيام، بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2026، واحدة من أهم وأكبر التجمعات العلمية النوعية في العالم، والأكبر من حيث الثقل العلمي للمشاركين.


وتتضمن أجندة القمة العالمية للعلماء، التي تقام بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات والرابطة العالمية لكبار العلماء، برنامجا نوعيا يرتكز على محور "العلوم الأساسية: التوافق العلمي لمواجهة تحديات البشرية".


وتشمل أجندة اليوم الأول، إلى جانب حفل الافتتاح، منتدى "علوم الذكاء الاصطناعي"، ومنتدى "علوم الذكاء الاصطناعي.. هل الذكاء الاصطناعي قادر على الاكتشاف؟"، ومنتدى "التقنيات التحويلية"، ومنتدى الطاقة الجديدة، ومنتدى الاكتشاف العلمي.


وتعكس هذه القمة التزام دولة الإمارات بتعزيز دور العلم والمعرفة بوصفهما قوة دافعة لبناء مستقبل أكثر تقدما واستدامة للأجيال المقبلة. (سكاي نيوز عربية)
