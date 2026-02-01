تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
زلزال ضرب إيران.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
01-02-2026
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر مدينة عسلويه في محافظة بوشهر جنوب
إيران
صباح اليوم
الأحد.
ووفقا لمعهد الجيوفيزياء في
جامعة طهران
وقع الزلزال على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند خط طول 52.54 درجة شرقا وخط عرض 27.27 درجة شمالًا.
وحدد
معهد الجيوفيزياء
موقع مركز الزلزال على بعد 24 كيلومترا من مدينة عسلويه، و32 كيلومترا من مدينة كوشكنار في
محافظة هرمزكان
، و45 كيلومترا من مدينة كله دار التابعة لمحافظة فارس، كلاهما في جنوب البلاد.
وبحسب
وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا" لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. (روسيا اليوم)
