زلزال ضرب إيران.. كم بلغت قوته؟

ضرب زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر مدينة عسلويه في محافظة بوشهر جنوب الأحد.

ووفقا لمعهد الجيوفيزياء في وقع الزلزال على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند خط طول 52.54 درجة شرقا وخط عرض 27.27 درجة شمالًا.



وحدد موقع مركز الزلزال على بعد 24 كيلومترا من مدينة عسلويه، و32 كيلومترا من مدينة كوشكنار في ، و45 كيلومترا من مدينة كله دار التابعة لمحافظة فارس، كلاهما في جنوب البلاد.



وبحسب "إرنا" لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. (روسيا اليوم)