الجيش النيجيري يقتل قائداً بارزاً فيبوكو حرام

Najib Mikati
الجيش النيجيري يقتل قائداً بارزاً في"بوكو حرام"

Lebanon 24
01-02-2026 | 07:36
أعلن الجيش النيجيري، الأحد، مقتل قائد بارز في جماعة بوكو حرام إلى جانب عشرة مسلحين آخرين، خلال عملية عسكرية ليلية نُفذت في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وذكر الجيش، في بيان رسمي، أن القائد القتيل يُدعى أبو خالد، وكان يشغل موقع الرجل الثاني في قيادة جماعة بوكو حرام داخل غابة سامبيسا، أحد أبرز معاقل الجماعة المسلحة، بحسب"رويترز".
 
وأوضح البيان أن أبو خالد يُعد شخصية محورية في الهيكل القيادي للتنظيم، إذ كان يتولى تنسيق العمليات العسكرية والإمدادات اللوجستية في محور سامبيسا.

وأكد الجيش النيجيري عدم تسجيل أي خسائر في صفوف قواته خلال العملية، مشيرًا إلى استمرار حملات التمشيط والتطهير في غابة سامبيسا، وجبال ماندارا، ومنطقة مثلث تمبكتو، إضافة إلى مخابئ أخرى معروفة لجماعتي بوكو حرام وتنظيم "داعش" في غرب أفريقيا. (إرم نيوز) 
