الجيش النيجيري يقتل قائداً بارزاً فيبوكو حرام

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-7
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الجيش النيجيري يقتل قائداً بارزاً في"بوكو حرام"
Lebanon 24
01-02-2026
|
07:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش النيجيري، الأحد، مقتل قائد بارز في جماعة بوكو حرام إلى جانب عشرة مسلحين آخرين، خلال عملية عسكرية ليلية نُفذت في
ولاية بورنو
شمال شرقي البلاد.
وذكر الجيش، في بيان رسمي، أن القائد القتيل يُدعى
أبو خالد
، وكان يشغل موقع الرجل الثاني في قيادة جماعة بوكو حرام داخل غابة سامبيسا، أحد أبرز معاقل الجماعة المسلحة، بحسب"
رويترز
".
وأوضح البيان أن أبو خالد يُعد شخصية محورية في الهيكل القيادي للتنظيم، إذ كان يتولى تنسيق العمليات العسكرية والإمدادات اللوجستية في محور سامبيسا.
وأكد الجيش النيجيري عدم تسجيل أي خسائر في صفوف قواته خلال العملية، مشيرًا إلى استمرار حملات التمشيط والتطهير في غابة سامبيسا، وجبال ماندارا، ومنطقة مثلث تمبكتو، إضافة إلى مخابئ أخرى معروفة لجماعتي بوكو حرام وتنظيم "داعش" في
غرب أفريقيا
. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جابر: "حرام لبنان يبقى بالوضع لي هو في"
Lebanon 24
جابر: "حرام لبنان يبقى بالوضع لي هو في"
01/02/2026 17:58:12
01/02/2026 17:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة شمال الليطاني" امام مجلس الوزراء بعد عودة قائد الجيش من الولايات المتحدة
Lebanon 24
"خطة شمال الليطاني" امام مجلس الوزراء بعد عودة قائد الجيش من الولايات المتحدة
01/02/2026 17:58:12
01/02/2026 17:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد عسكري إلى الولايات المتحدة قبيل زيارة قائد الجيش واتصالات بشأن مستقبل "الميكانيزم"
Lebanon 24
وفد عسكري إلى الولايات المتحدة قبيل زيارة قائد الجيش واتصالات بشأن مستقبل "الميكانيزم"
01/02/2026 17:58:12
01/02/2026 17:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع بحث مع قائد الجيش أبرز التحديات العسكرية
Lebanon 24
وزير الدفاع بحث مع قائد الجيش أبرز التحديات العسكرية
01/02/2026 17:58:12
01/02/2026 17:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غرب أفريقيا
ولاية بورنو
أبو خالد
شمال شرق
أفريقيا
النيجير
رويترز
حورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
10:50 | 2026-02-01
01/02/2026 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: الحرب ستكون كارثة على الجميع
Lebanon 24
عراقجي: الحرب ستكون كارثة على الجميع
10:37 | 2026-02-01
01/02/2026 10:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ينبغي على ترامب أن يفكر ملياً قبل السعي لتحقيق "نصر سريع" آخر في إيران؟
Lebanon 24
لماذا ينبغي على ترامب أن يفكر ملياً قبل السعي لتحقيق "نصر سريع" آخر في إيران؟
10:30 | 2026-02-01
01/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـ"حزب الله"
Lebanon 24
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـ"حزب الله"
10:08 | 2026-02-01
01/02/2026 10:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار الخرطوم استقبل اليوم أوّل رحلة طيران منذ اندلاع الحرب
Lebanon 24
مطار الخرطوم استقبل اليوم أوّل رحلة طيران منذ اندلاع الحرب
10:03 | 2026-02-01
01/02/2026 10:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
14:02 | 2026-01-31
31/01/2026 02:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
13:00 | 2026-01-31
31/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
23:40 | 2026-01-31
31/01/2026 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
14:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:50 | 2026-02-01
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
10:37 | 2026-02-01
عراقجي: الحرب ستكون كارثة على الجميع
10:30 | 2026-02-01
لماذا ينبغي على ترامب أن يفكر ملياً قبل السعي لتحقيق "نصر سريع" آخر في إيران؟
10:08 | 2026-02-01
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـ"حزب الله"
10:03 | 2026-02-01
مطار الخرطوم استقبل اليوم أوّل رحلة طيران منذ اندلاع الحرب
09:48 | 2026-02-01
بشأن انتهاكات إسرائيل في غزة... بيانٌ من وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 17:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 17:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 17:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24