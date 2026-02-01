في كينشاسا.. مخاوف من مقتل 200 شخص بانهيار أرضي

أعلنت في بيان، الأحد، عن مخاوف من سقوط "ما لا يقل عن مئتي قتيل" في انهيار أرضي "ضخم" الأربعاء في موقع روبايا المنجمي الذي تسيطر عليه حركة "إم23" المسلحة في شرق البلاد.



وينتج موقع روبايا ما بين 15 و30% من الكولتان في العالم. وتسيطر عليه حركة "إم23" (23 آذار) المناهضة للحكومة والمدعومة من رواندا المجاورة منذ نيسان 2024.



وتشير التقديرات إلى أن شرق الكونغو الديمقراطية الذي يشهد صراعات مستمرة منذ 30 عاما، يحتوي على ما بين 60% و80% من احتياطيات العالم من هذا المعدن الذي يُستخرج منه التنتالوم، وهو عنصر أساسي في تصنيع المعدات الإلكترونية الحديثة.

