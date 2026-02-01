رئيس مجلس النواب الأميركي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء

قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون اليوم الأحد إنه يعتقد أن لديه الأصوات اللازمة من الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة في غضون أيام، وأن المجلس سيناقش إصلاحات قوانين الهجرة والجمارك لأسبوعين بعد ذلك.



وصرح لبرنامج (ميت ذا برس) على شبكة "إن بي سي": "أنا واثق من أننا سنفعل ذلك على الأقل بحلول يوم الثلاثاء. نواجه تحدياً لوجستياً يتمثل في استدعاء الجميع لعقد جلسات".



ولا تزال مشاكل النقل متواصلة في أعقاب عاصفة ثلجية أثرت على السفر في جنوب شرق .

ودخلت البلاد في إغلاق حكومي قصير الأمد أمس السبت بعدما لم يتمكن "الكونغرس" من الموافقة على اتفاق لمواصلة تمويل مجموعة واسعة من العمليات. وسار تصويت " " على حزمة الإنفاق على نحو يسير يوم الجمعة، لكن "مجلس النواب" لم يتمكن من الانعقاد.



ويحرص المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون على التأكد من ألا يؤدي حول إنفاذ قوانين الهجرة إلى تعطيل العمليات الحكومية الأخرى.



ويختلف هذا الوضع عما حدث في الخريف الماضي حين تمسك كل جانب بمواقفه في نزاع حول الرعاية الصحية مما أدى إلى إغلاق حكومي استمر 43 يوماً، وهي أطول فترة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة تسببت في خسائر بنحو 11 مليار دولار للاقتصاد الأميركي.



ويستبعد الاتفاق الذي وافق عليه "مجلس الشيوخ" "وزارة الأمن الداخلي" من حزمة الإنفاق الأوسع نطاقاً. وسيتيح ذلك للمشرعين الموافقة على تمويل هيئات مثل وزارتي الدفاع والعمل، في حين تجري دراسة فرض قواعد جديدة على موظفي الهجرة الاتحاديين وسط غضب متصاعد عقب مقتل مواطنين أميركيين اثنين بالرصاص في منيابوليس.



وقال جونسون، الذي يتمتع حزبه بأغلبية ضئيلة في "مجلس النواب"، "إنهم يعتزمون تمويل جميع الوكالات باستثناء وزارة الأمن الداخلي بحلول يوم الثلاثاء".



وأضاف: "بعد ذلك سنخوض مفاوضات بنية حسنة لأسبوعين للتوصل إلى حل".



ويتضمن مشروع القانون إجراءً مؤقتاً لمدة أسبوعين لتمويل "وزارة الأمن الداخلي"، لكن التشريع المتعلق بتمويل الوزارة طوال العام معلق في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن تغييرات في ممارسات إدارة الهجرة والجمارك.



ويطالب بإصلاحات مثل إلزام عناصر الهجرة بتركيب كاميرات على ستراتهم وإنهاء دورياتهم المتنقلة وعدم تغطية وجوههم.