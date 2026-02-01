تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

رئيس مجلس النواب الأميركي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء

Lebanon 24
01-02-2026 | 23:00
A-
A+
رئيس مجلس النواب الأميركي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء
رئيس مجلس النواب الأميركي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون اليوم الأحد إنه يعتقد أن لديه الأصوات اللازمة من الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة في غضون أيام، وأن المجلس سيناقش إصلاحات قوانين الهجرة والجمارك لأسبوعين بعد ذلك.

وصرح لبرنامج (ميت ذا برس) على شبكة "إن بي سي": "أنا واثق من أننا سنفعل ذلك على الأقل بحلول يوم الثلاثاء. نواجه تحدياً لوجستياً يتمثل في استدعاء الجميع لعقد جلسات".

ولا تزال مشاكل النقل متواصلة في أعقاب عاصفة ثلجية أثرت على السفر في جنوب شرق الولايات المتحدة.
ودخلت البلاد في إغلاق حكومي قصير الأمد أمس السبت بعدما لم يتمكن "الكونغرس" من الموافقة على اتفاق لمواصلة تمويل مجموعة واسعة من العمليات. وسار تصويت "مجلس الشيوخ" على حزمة الإنفاق على نحو يسير يوم الجمعة، لكن "مجلس النواب" لم يتمكن من الانعقاد.

ويحرص المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون على التأكد من ألا يؤدي النقاش حول إنفاذ قوانين الهجرة إلى تعطيل العمليات الحكومية الأخرى.

ويختلف هذا الوضع عما حدث في الخريف الماضي حين تمسك كل جانب بمواقفه في نزاع حول الرعاية الصحية مما أدى إلى إغلاق حكومي استمر 43 يوماً، وهي أطول فترة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة تسببت في خسائر بنحو 11 مليار دولار للاقتصاد الأميركي.

ويستبعد الاتفاق الذي وافق عليه "مجلس الشيوخ" "وزارة الأمن الداخلي" من حزمة الإنفاق الأوسع نطاقاً. وسيتيح ذلك للمشرعين الموافقة على تمويل هيئات مثل وزارتي الدفاع والعمل، في حين تجري دراسة فرض قواعد جديدة على موظفي الهجرة الاتحاديين وسط غضب متصاعد عقب مقتل مواطنين أميركيين اثنين بالرصاص في منيابوليس.

وقال جونسون، الذي يتمتع حزبه الجمهوري بأغلبية ضئيلة في "مجلس النواب"، "إنهم يعتزمون تمويل جميع الوكالات باستثناء وزارة الأمن الداخلي بحلول يوم الثلاثاء".

وأضاف: "بعد ذلك سنخوض مفاوضات بنية حسنة لأسبوعين للتوصل إلى حل".

ويتضمن مشروع القانون إجراءً مؤقتاً لمدة أسبوعين لتمويل "وزارة الأمن الداخلي"، لكن التشريع المتعلق بتمويل الوزارة طوال العام معلق في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن تغييرات في ممارسات إدارة الهجرة والجمارك.

ويطالب الديمقراطيون بإصلاحات مثل إلزام عناصر الهجرة بتركيب كاميرات على ستراتهم وإنهاء دورياتهم المتنقلة وعدم تغطية وجوههم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب الأميركي: عملية اعتقال مادورو ستحمي أرواح الأميركيين
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: مادورو ديكتاتور ومتورط في تجارة المخدرات ومسؤول عن مقتل أمريكيين
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الكونغرس الأميركي يفشل في تمويل الحكومة ويؤدي إلى إغلاق جزئي
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القاعة العامة لمجلس النواب لمناقشة موازنة الـ2026
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الديمقراطيون

مجلس الشيوخ

الديمقراطي

يوم الأحد

الجمهوري

ديمقراطي

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:37 | 2026-02-02
Lebanon24
23:22 | 2026-02-01
Lebanon24
23:22 | 2026-02-01
Lebanon24
23:09 | 2026-02-01
Lebanon24
16:35 | 2026-02-01
Lebanon24
16:20 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24