عربي-دولي
الرئيس الأميركي يعلق على تهديد خامنئي بحرب إقليمية
Lebanon 24
01-02-2026
|
14:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الأحد، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع
إيران
بعد أن حذّر
المرشد الأعلى
علي خامنئي
من أن أي هجوم على يلاده سيؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية.
وردا على سؤال وجهه له صحفيون حول تحذير
خامنئي
، أجاب
ترامب
"بالطبع سيقول ذلك".
وأضاف "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقا أم لا". (ارم نيوز)
