الرئيس الأميركي يعلق على تهديد خامنئي بحرب إقليمية

أعرب ، الأحد، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع بعد أن حذّر من أن أي هجوم على يلاده سيؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية.



وردا على سؤال وجهه له صحفيون حول تحذير ، أجاب "بالطبع سيقول ذلك".



وأضاف "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقا أم لا". (ارم نيوز)

Advertisement