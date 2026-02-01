تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ملف إيران وقطاع غزة على رأس أولويات القيادة الإسرائيلية

01-02-2026 | 14:20
ملف إيران وقطاع غزة على رأس أولويات القيادة الإسرائيلية
أفادت القناة 12 العبرية نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  التقى وزير الدفاع ورئيسَي الموساد ورئيس أركان الجيش بعد عودته من واشنطن

وذكر موقع "والا" أن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، عقد، اليوم، اجتماعاً مع رئيس الأركان، إيال زامير، في إطار سلسلة اجتماعاته في الولايات المتحدة. وتركز النقاش بين الطرفين على تقييم الوضع الإقليمي، ومستوى جاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي سيناريو محتمل.

وقال الموقع العبري، إن كاتس غادر إلى مقر الحكومة الإسرائيلية، بشكل عاجل، لعقد اجتماع عمل مع نتنياهو، لمناقشة ملفَي إيران وقطاع غزة.

وكان زامير، قد أجرى محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين الأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار الاستعدادات المحتملة لشن هجوم على إيران، وفق ما نقلته قناة "كان نيوز" العبرية، اليوم الأحد.


وأكدت القناة أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتنسيق كامل، وأن تل أبيب تتوقع تلقي تحذير مسبق من واشنطن قبل أي هجوم محتمل على إيران، لإتاحة الوقت لتنظيم الإجراءات، وإبلاغ الجمهور عند الضرورة.
(ارم نيوز)
