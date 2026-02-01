ملف إيران وقطاع غزة على رأس أولويات القيادة الإسرائيلية

أفادت القناة 12 العبرية نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو التقى ورئيسَي الموساد ورئيس أركان الجيش بعد عودته من



وذكر موقع "والا" أن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، عقد، اليوم، اجتماعاً مع رئيس الأركان، إيال زامير، في إطار سلسلة اجتماعاته في . وتركز بين الطرفين على تقييم الوضع الإقليمي، ومستوى جاهزية الجيش لمواجهة أي سيناريو محتمل.



وقال الموقع العبري، إن كاتس غادر إلى مقر الحكومة ، بشكل عاجل، لعقد اجتماع عمل مع ، لمناقشة ملفَي وقطاع غزة.



وكان زامير، قد أجرى محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين الأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار الاستعدادات المحتملة لشن هجوم على إيران، وفق ما نقلته قناة " " العبرية، اليوم الأحد.





وأكدت القناة أن والولايات المتحدة تعملان بتنسيق كامل، وأن تتوقع تلقي تحذير مسبق من واشنطن قبل أي هجوم محتمل على إيران، لإتاحة الوقت لتنظيم الإجراءات، وإبلاغ الجمهور عند الضرورة.

(ارم نيوز)

Advertisement