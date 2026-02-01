أميركا أبلغت إيران باستعدادها للتفاوض على اتفاق.. تقرير يكشف التفاصيل

قال مسؤول أميركي كبير لموقع "أكسيوس"، إن إدارة أخبرت عبر قنوات متعددة بأنها منفتحة على عقد لقاء للتفاوض على اتفاق.

وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية بينما أمر ترامب بتعزيز عسكري ضخم في المنطقة، مما يزيد من أهمية ما إذا كانت المفاوضات يمكن أن تمنع ضربة على إيران وحرب إقليمية أوسع.



وقالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن ومصر وقطر تعمل على تنظيم اجتماع بين المبعوث الأميركي إلى ستيف ويتكوف وكبار المسؤولين الإيرانيين في أنقرة لاحقا هذا الأسبوع.



وقالت مصادر إن قطر ومصر وتركيا كانت تتحدث إلى الطرفين وتنسق جهودها.



وأكد عباس عراقجي لـشبكة " إن" إن "الدول الصديقة" تحاول بناء الثقة بين وإيران، واصفا هذه الجهود بأنها "مثمرة".



وأضاف: "أرى إمكانية إجراء محادثة أخرى إذا اتبعت فرق التفاوض الأميركية ما قاله الرئيس ترامب: التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف لضمان عدم وجود أسلحة نووية".