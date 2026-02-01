تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

أميركا أبلغت إيران باستعدادها للتفاوض على اتفاق.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
01-02-2026 | 14:26
أميركا أبلغت إيران باستعدادها للتفاوض على اتفاق.. تقرير يكشف التفاصيل
أميركا أبلغت إيران باستعدادها للتفاوض على اتفاق.. تقرير يكشف التفاصيل photos 0
قال مسؤول أميركي كبير لموقع "أكسيوس"، إن إدارة ترامب أخبرت إيران عبر قنوات متعددة بأنها منفتحة على عقد لقاء للتفاوض على اتفاق.
وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية بينما أمر ترامب بتعزيز عسكري ضخم في المنطقة، مما يزيد من أهمية ما إذا كانت المفاوضات يمكن أن تمنع ضربة على إيران وحرب إقليمية أوسع.

وقالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن تركيا ومصر وقطر تعمل على تنظيم اجتماع بين المبعوث الأميركي إلى البيت الأبيض ستيف ويتكوف وكبار المسؤولين الإيرانيين في أنقرة لاحقا هذا الأسبوع.

وقالت مصادر إن قطر ومصر وتركيا كانت تتحدث إلى الطرفين وتنسق جهودها.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لـشبكة "سي إن إن" يوم الأحد إن "الدول الصديقة" تحاول بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا هذه الجهود بأنها "مثمرة".

وأضاف: "أرى إمكانية إجراء محادثة أخرى إذا اتبعت فرق التفاوض الأميركية ما قاله الرئيس ترامب: التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف لضمان عدم وجود أسلحة نووية".
