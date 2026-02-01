في البنتاغون.. محادثات مغلقة بين رئيسي الأركان الأميركي والإسرائيلي

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهما، الأحد، إن كبار الجنرالات والإسرائيليين عقدوا محادثات في الأميركية "البنتاغون" يوم الجمعة وسط تصاعد التوتر مع .



ولم يقدم المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، تفاصيل عن المحادثات المغلقة بين الجنرال الأميركي دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وإيال زامير، رئيس هيئة الأركان بالجيش .

يذكر أنه لم يسبق الإعلان عن هذا الاجتماع.



وعززت وجودها البحري ورفعت مستوى دفاعاتها الجوية في بعد أن هدد الرئيس إيران مراراً، في محاولة للضغط عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.



وحذرت القيادة ، الأحد، من اندلاع صراع إقليمي إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً عليها.



، قال مكتب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه التقى الأحد مع زامير بعد محادثاته في ، لمراجعة الوضع في المنطقة و"الاستعداد العملياتي للجيش الإسرائيلي لأي سيناريو محتمل".