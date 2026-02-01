تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

في البنتاغون.. محادثات مغلقة بين رئيسي الأركان الأميركي والإسرائيلي

Lebanon 24
01-02-2026 | 15:23
في البنتاغون.. محادثات مغلقة بين رئيسي الأركان الأميركي والإسرائيلي
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهما، الأحد، إن كبار الجنرالات الأميركيين والإسرائيليين عقدوا محادثات في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يوم الجمعة وسط تصاعد التوتر مع إيران.

ولم يقدم المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، تفاصيل عن المحادثات المغلقة بين الجنرال الأميركي دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وإيال زامير، رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي.
يذكر أنه لم يسبق الإعلان عن هذا الاجتماع.

وعززت الولايات المتحدة وجودها البحري ورفعت مستوى دفاعاتها الجوية في الشرق الأوسط بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب إيران مراراً، في محاولة للضغط عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وحذرت القيادة الإيرانية، الأحد، من اندلاع صراع إقليمي إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً عليها.

من جهته، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه التقى الأحد مع زامير بعد محادثاته في واشنطن، لمراجعة الوضع في المنطقة و"الاستعداد العملياتي للجيش الإسرائيلي لأي سيناريو محتمل".
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

